El Independiente del Valle es el undécimo equipo campeón en Ecuador

Sin embargo, el Barcelona es el máximo ganador de los torneos profesionales en Ecuador con 16 títulos; seguido de Emelec con 14; luego aparecen El Nacional y Liga Deportiva Universitaria de Quito, con 13 cada uno.
En los enfrentamientos entre los equipos de Quito y Guayaquil, dominan los quiteños con 34 títulos.
Los cuadros capitalinos que han ganado títulos son: El Nacional (13), Liga (13), Deportivo Quito (5), que milita en la segunda división de Ecuador, Independiente del Valle (2) y Aucas (1).
Los 31 títulos para los de Guayaquil están en manos de Barcelona (16), Emelec (14) y Everet (1), que milita en la tercera división ecuatoriana.
Mientras que ciudades como Cuenca, Manta y Riobamba, ganaron un título cada una, con Deportivo Cuenca, Delfín y Olmedo, que cayó a la tercera división local, para un total de 68 títulos disputados desde 1957.
Año---Campeón---------------------Subcampeón
1957--Emelec------------------------Barcelona
1962--Everest------------------------Barcelona
1964--Deportivo Quito------------El Nacional
1965--Emelec------------------------9 de Octubre
1969--Liga de Quito----------------América
1971--Barcelona--------------------América
1972--Emelec------------------------El Nacional
1973--El Nacional-------------------Universidad Católica
1974--Liga de Quito----------------El Nacional
1975--Liga de Quito------------------Deportivo Cuenca
1976--El Nacional-------------------Deportivo Cuenca
1977--El Nacional-------------------Liga de Quito
1978--El Nacional-------------------Técnico Universitario
1979--Emelec-------------------------Universidad Católica
1980--Barcelona---------------------Técnico Universitario
1981--Barcelona----------------------Liga de Quito
1982--El Nacional--------------------Barcelona
1983--El Nacional--------------------9 de Octubre
1984--El Nacional--------------------9 de Octubre
1985--Barcelona---------- -----------Deportivo Quito
1986--El Nacional--------------------Barcelona
1987--Barcelona----------------------Filanbanco
1988--Emelec--------------------------Deportivo Quito
1989--Barcelona----------------------Emelec
1990--Liga de Quito------------------Barcelona
1991--Barcelona----------------------Valdez
1992--El Nacional---------------------Barcelona
1993--Emelec--------------------------Barcelona
1994--Emelec--------------------------El Nacional
1995--Barcelona----------------------Espoli
1996--El Nacional--------------------Emelec
1997--Barcelona---------------------Deportivo Quito
1999--Liga de Quito-----------------El Nacional
2000--Olmedo------------------------El Nacional
2001--Emelec-------------------------El Nacional
2002--Emelec-------------------------Barcelona
2003--Liga de Quito-----------------Barcelona
2005--El Nacional (Clausura)------Deportivo Cuenca
2006--El Nacional--------------------Emelec
2007--Liga de Quito-----------------Deportivo Cuenca
2008--Deportivo Quito-------------Liga de Quito
2009--Deportivo Quito-------------Deportivo Cuenca
2013--Emelec-------------------------Independ. del Valle
2014--Emelec-------------------------Barcelona
2015--Emelec-------------------------Liga de Quito
2017--Emelec-------------------------Delfín
2019--Delfín---------------------------Liga de Quito
2020--Barcelona----------------------Liga de Quito
2022--Aucas---------------------------Barcelona
2023--Liga de Quito-----------------Indep. del Valle
2024--Liga de Quito-----------------Indep. del Valle
2025--Independiente del Valle, falta por definir al subcampeón.