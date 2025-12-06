Fútbol Internacional
06 de diciembre de 2025 - 21:35

El Independiente del Valle es el undécimo equipo campeón en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 6 dic (EFE).- El Independiente del Valle ganó este sábado el segundo título del fútbol ecuatoriano, tras el empate 1-1 ante Libertad, a falta de dos fechas para que concluya el torneo y se convirtió en el undécimo equipo en lograr el máximo cetro.

Por EFE

Sin embargo, el Barcelona es el máximo ganador de los torneos profesionales en Ecuador con 16 títulos; seguido de Emelec con 14; luego aparecen El Nacional y Liga Deportiva Universitaria de Quito, con 13 cada uno.

En los enfrentamientos entre los equipos de Quito y Guayaquil, dominan los quiteños con 34 títulos.

Los cuadros capitalinos que han ganado títulos son: El Nacional (13), Liga (13), Deportivo Quito (5), que milita en la segunda división de Ecuador, Independiente del Valle (2) y Aucas (1).

Los 31 títulos para los de Guayaquil están en manos de Barcelona (16), Emelec (14) y Everet (1), que milita en la tercera división ecuatoriana.

Mientras que ciudades como Cuenca, Manta y Riobamba, ganaron un título cada una, con Deportivo Cuenca, Delfín y Olmedo, que cayó a la tercera división local, para un total de 68 títulos disputados desde 1957.

Año---Campeón---------------------Subcampeón

1957--Emelec------------------------Barcelona

1962--Everest------------------------Barcelona

1964--Deportivo Quito------------El Nacional

1965--Emelec------------------------9 de Octubre

1969--Liga de Quito----------------América

1971--Barcelona--------------------América

1972--Emelec------------------------El Nacional

1973--El Nacional-------------------Universidad Católica

1974--Liga de Quito----------------El Nacional

1975--Liga de Quito------------------Deportivo Cuenca

1976--El Nacional-------------------Deportivo Cuenca

1977--El Nacional-------------------Liga de Quito

1978--El Nacional-------------------Técnico Universitario

1979--Emelec-------------------------Universidad Católica

1980--Barcelona---------------------Técnico Universitario

1981--Barcelona----------------------Liga de Quito

1982--El Nacional--------------------Barcelona

1983--El Nacional--------------------9 de Octubre

1984--El Nacional--------------------9 de Octubre

1985--Barcelona---------- -----------Deportivo Quito

1986--El Nacional--------------------Barcelona

1987--Barcelona----------------------Filanbanco

1988--Emelec--------------------------Deportivo Quito

1989--Barcelona----------------------Emelec

1990--Liga de Quito------------------Barcelona

1991--Barcelona----------------------Valdez

1992--El Nacional---------------------Barcelona

1993--Emelec--------------------------Barcelona

1994--Emelec--------------------------El Nacional

1995--Barcelona----------------------Espoli

1996--El Nacional--------------------Emelec

1997--Barcelona---------------------Deportivo Quito

1999--Liga de Quito-----------------El Nacional

2000--Olmedo------------------------El Nacional

2001--Emelec-------------------------El Nacional

2002--Emelec-------------------------Barcelona

2003--Liga de Quito-----------------Barcelona

2005--El Nacional (Clausura)------Deportivo Cuenca

2006--El Nacional--------------------Emelec

2007--Liga de Quito-----------------Deportivo Cuenca

2008--Deportivo Quito-------------Liga de Quito

2009--Deportivo Quito-------------Deportivo Cuenca

2013--Emelec-------------------------Independ. del Valle

2014--Emelec-------------------------Barcelona

2015--Emelec-------------------------Liga de Quito

2017--Emelec-------------------------Delfín

2019--Delfín---------------------------Liga de Quito

2020--Barcelona----------------------Liga de Quito

2022--Aucas---------------------------Barcelona

2023--Liga de Quito-----------------Indep. del Valle

2024--Liga de Quito-----------------Indep. del Valle

2025--Independiente del Valle, falta por definir al subcampeón.