España ha ganado los cuatro partidos a Argentina con 21 goles marcados y 10 encajados

Los cuatro amistosos se celebraron entre 2023 y 2024 y el ciclo empezó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con dos victorias consecutivas por el resultado de 4-3 y 6-0, respectivamente.

En el primero, jugado el 14 de febrero, anotaron Vane Sotelo, en dos ocasiones, Irene Córdoba y Florentín, en propia meta, mientras que en la goleada por 6-0 anotaron Irene Córdoba, por partida doble, Dany Lopes, Irene Samper, Cris y Peque.

Los dos siguientes amistosos fueron en Móstoles en 2024, concretamente los días 12 y 13 de noviembre, con triunfos del equipo de Clàudia Pons por 5-2 y 6-5, respectivamente.

En el primero de ellos marcaron por España Ale de Paz, en dos ocasiones, Eva González, Noelia y Dany Lopes, con remontada incluida debido a que Argentina se situó con 0-2.

La gallega Antía Pérez fue protagonista del triunfo por 6-5 con tres goles marcados y estuvo secundada por Noelia, Eva González y Paula Guix, mientras que en Argentina sobresalió Becha con cuatro goles anotados y el otro lo obtuvo Silvina Nava.