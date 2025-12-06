Fútbol Internacional
06 de diciembre de 2025 - 16:23

Inter de Milán, líder provisorio de la Serie A italiana

Carlos Augusto celebra su gol, el cuarto del Inter de Milán contra el Como.
Inter de Milán se colocó provisionalmente al frente de la Serie A de Italia gracias a su victoria por goleada ante el Como por 4-0, en la víspera del choque estelar entre Napoli y Juventus de Turín.

Por ABC Color

Los vigentes subcampeones de Italia y de Europa dieron un golpe de autoridad a los jóvenes y ambiciosos jugadores de Cesc Fábregas, con goles de Lautaro Martínez (11’), Marcus Thuram (59’), Hakan Calhanoglu (80’) y Carlos Augusto (86’).

El Inter totaliza 30 puntos, dos más que el AC Milan y el Napoli, colíderes con 28 puntos antes del inicio del partido. El Como, que llegaba con una racha de 11 partidos sin perder, concedió apenas su segunda derrota de la temporada y reculó a la sexta posición (24 puntos).

El Napoli puede recuperar el liderato en caso de victoria en contra la Juve el domingo, en el regreso de Luciano Spalletti a Nápoles, donde conquistó el Scudetto en 2023 y puso fin a una sequía de 33 años.

Eliminado de la Copa de Italia el jueves, el AC Milan visitará al Torino el lunes. AFP