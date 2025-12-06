Mundial 2026: Días, horarios y sedes de Paraguay en el Grupo D

La FIFA confirmó hoy el calendario completo de la fase de grupos del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. En el día después del sorteo, el organismo rector del fútbol mundial realizó un evento para oficializar el fixture de cada una de las 12 llaves. De esta manera, la selección de Paraguay tiene definida día, hora y estadio de sus respectivos partidos.

La Albirroja de Gustavo Alfaro, que enfrentará en el cuadro principal a uno de los tres anfitriones, a un europeo procedente del repechaje y a Australia, debutará el viernes 12 de junio a las 22:00, hora de nuestro país. La segunda presentación será el sábado 20 de junio a la 01:00 y por último, la tercera está programada para el jueves 25 de junio a las 23:00.

Mundial 2026: Partidos de Paraguay en el Grupo D

EE.UU. vs. Paraguay | 12 de junio | 22:00 | Sofi Stadium | Inglewood

Europa C vs. Paraguay | 20 de junio | 01:00 | Levis Stadium | Santa Clara

Paraguay vs. Australia | 25 de junio | 23:00 | Levis Stadium | Santa Clara