Mundial 2026: Guadalajara recibirá el duelo Uruguay-España

La Roja, vigente campeona de Europa, se medirá con la Celeste en Guadalajara el 26 de junio en la última fecha de la llave.

El primer partido de la selección charrúa será el lunes 15 de junio ante Arabia Saudita en Miami y la segunda ronda tendrá enfrente a Cabo Verde, también en el Miami Stadium.

Ecuador enfrentará a Alemania el 25 de junio en el MetLife Stadium, mismo escenario que el choque de Panamá e Inglaterra, el día 27, mientras la Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland se medirán el 26, en Boston.

El domingo 14 de junio, Ecuador medirá a Costa de Marfil en Philadelphia y el domingo 21 a Curazao, en Kansas.

