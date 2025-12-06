Nico Williams, "todavia no al 100 por cien" de su pubalgia, vio la victoria "merecida"

"Ahí vamos. Todavía no esta al 100 por cien, es algo que tengo que soportar, tengo que jugar con ello, peor contento", dijo el extremo internacional a los micrófonos de Movistar+ de deseosos de "seguir creciendo y mejorando".

Nico explicó que "poco a poco" se ha "ido encontrando más cómodo durante el partido". "Es lo que me pide el mister. También tengo que medirme y saber como gestionar los minutos", añadió un Nico "muy contento" por los tres puntos sumados.

"Estoy muy contento por ayudar al equipo porque esta victoria nos da mucho. Seguimos creyendo que somos capaces de hacer todo, esta victoria es merecida. Hemos disfrutado de este ambiente y muy contentos", reparó.

En ese sentido comentó que tenían la motivación extra de querer mejorar las prestaciones del 0-3 del miércoles ante el Madrid también en 'La Catedral'. "Cuando pierdes siempre quieres ganar, así que muy contentos, a seguir en esta linea y a pensar en el siguiente partido", dijo Nico de cara al choque del miércoles también en San Mamés frente al PSG, el vigente campeón de Europa, en partido de Liga de Campeones.

