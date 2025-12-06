Reválida del Espanyol contra el Rayo tras caer en la Copa

El tropiezo en el torneo del KO del Espanyol contrasta con su notable rendimiento en la competición regular. Los blanquiazules son sextos y están instalados en los puestos europeos. Además, en el RCDE Stadium se muestran intratables: cinco victorias, un empate y dos derrotas.

Los pupilos del entrenador Manolo González afrontan el último partido en casa de antes del parón navideño tras sumar dos victorias seguidas en LaLiga contra el Sevilla (2-1) y el Celta (0-1). Nunca antes en esta temporada los periquitos han podido disfrutar de tres triunfos consecutivos.

El cuerpo técnico no podrá contar con el delantero Javi Puado, con un esguince en la rodilla derecha. El central Calero no pudo estar en la Copa y su presencia contra el Rayo no está garantizada. Además, el atacante Pere Milla acumula cuatro tarjetas.

Se prevén cambios en el once inicial del Espanyol, que apostó en la Copa por un equipo titular con muchos futbolistas poco habituales. Los jugadores saben que no pueden fallar de nuevo y buscarán dar una alegría a los suyos. El Rayo puede esperar una versión afinada y concentrada del anfitrión.

Los últimos precedentes entre ambos conjuntos en el RCDE Stadium dibujan un escenario equilibrado: tres victorias para el Espanyol y dos para el Rayo Vallecano. En la 2024-25, en la cuarta jornada liguera, los catalanes vencieron por 2-1. Históricamente, los blanquiazules han dominado en casa a los madrileños.

Enfrente está el Rayo Vallecano, al que tanto viaje y competición entre la Liga, la Copa del Rey y la Liga Conferencia le está empezando a pasar factura a nivel físico y, por tanto, de resultados. La última victoria en Liga se remonta al 26 de octubre frente al Alavés. Desde entonces una derrota y tres empates y, entre medias, la dolorosa derrota frente al Slovan de Bratislava en la Liga Conferencia y la agónica victoria en el último minuto de la prórroga frente al Real Ávila.

Iñigo Pérez, técnico del Rayo, tendrá que pensar para hacer su once en el estado físico de sus jugadores a sabiendas que después, en solo cuatro días, volverán a jugar. De esta forma gana enteros la posibilidad de que el brasileño Alemao regrese a la punta del ataque y Jorge de Frutos actúe de mediapunta.

Lo que sí parece claro es que la pareja de centrales será la formada por el francés Florian Lejeune y el senegalés Nobel Mendy, que no puede jugar en Europa al no estar inscrito y está siendo uno de los jugadores más destacados las últimas semanas.

Los que siguen sin estar disponibles son el centrocampista Pedro Díaz, el mediapunta argentino Oscar Trejo y el central ghanés Abdul Mumin, que ya se encuentra en la última fase de recuperación de una lesión de larga duración.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Lozan, Urko, Terrats; Dolan, Pere Milla Y Roberto Fernández.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarría; Pathé Ciss, Oscar Valentín; Isi, De Frutos, Álvaro; y Alemao.

Árbitro: Pendiente de designación