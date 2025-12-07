0-2. El Oporto se afianza como líder con un gol de Samu

Tras una primera parte en el estadio João Cardoso de Tondela en la que ambos equipos anotaron goles que acabaron siendo anulados, los 'dragones' comenzaron la segunda parte con buen pie con dos tantos marcados uno detrás de otro.

En el 48 Samu estrenó el marcador después de un córner. A pesar de las varias oportunidades que tuvo a lo largo de los 90 minutos, el español no consiguió encontrarse más veces con el gol.

En la celebración, Samu mostró una camiseta interior en la que podía leerse un mensaje de apoyo al lesionado Luuk de Jong: "We are with you, Luuk (Estamos contigo, Luuk)".

Apenas un minuto después, en el 49, el brasileño William Gomes aprovechó un error del portero del Tondela, que perdió la pelota en el área, y marcó el segundo, que acabaría sellando el marcador.

El Oporto firma una temporada casi perfecta, con 12 partidos jugados y 11 ganados, con un solo empate, lo que lo ha situado desde el comienzo de la campaña en el primer puesto de la Liga lusa.

Con la victoria de hoy se asegura 37 puntos en la clasificación, cinco por delante del Sporting -32- y ocho por delante del Benfica -29-, quienes empataron el viernes en el derbi lisboeta, perdiendo su oportunidad de recortar distancia con los 'dragones'.