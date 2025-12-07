1-1. El West Ham sigue en descenso

Los 'Hammers', que necesitaban ganar para salir de las posiciones de descenso, tuvieron numerosas oportunidades para ponerse por delante, la mayoría de ellas en las botas de Crysencio Summerville.

El delantero holandés erró un mano a mano, un disparo cruzado que se fue rozando el palo y desaprovechó un rechace del portero del Brighton, Bart Verbrugghen, para poner a su equipo por delante, y curiosamente no fue hasta que se marchó del campo cuando por fin el West Ham rompió el 0-0.

Su sustituto, el veterano Callum Wilson, aguantó un mal pase atrás de Jean Paul Van Hecke, que se equivocó en una cesión, y le entregó la pelota en profundidad a Jarron Bowen dentro del área. El defensa del Brighton se confió, pensando que Bowen no tendría ángulo para disparar, pero el capitán del West Ham se lanzó al suelo y cruzó la pelota a la red.

Unos instantes después, Max Killman estuvo cerca de marcarse en propia puerta al rematar al larguero en un intento de despeje.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, el empate llegó ya en el tiempo de descuento, tras una jugada rocambolesca que tuvo una chilena y una posible mano de Georginio Rutter que el VAR desestimó. El gol de Rutter, tras un par de rebotes, subió al marcador y el Brighton rescató un punto sobre la bocina que deja al West Ham antepenúltimo con trece puntos, mientras que el Brighton es séptimo con 23 unidades, a dos de los puestos de Liga de Campeones.