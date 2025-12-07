10 datos de la jornada 15

1 – 20 goles del Barcelona en las últimas 6 jornadas

El Barcelona se ha desatado de nuevo en ataque, con 20 goles a lo largo de las últimas seis jornadas de LaLiga EA Sports. El líder marcó cinco tantos al Betis en su último compromiso, pero antes le hizo cuatro al Athletic (4-0) y al Celta (2-4) y tres al Atlético de Madrid (3-1), al Alavés (3-1) y al Elche (3-1). Su máximo goleador en esta Liga es Ferran Torres, con once goles, seguido por Robert Lewandowski, con ocho.

2 – Villarreal y Barcelona, las mejores rachas actuales en LaLiga

Las seis victorias consecutivas de Villarreal y Barcelona proponen a los dos como los equipos del momento en LaLiga EA Sports con una racha inigualable para el resto de los competidores, tras imponerse por 2-0 al Getafe y por 3-5 al Betis, respectivamente. El Villarreal ha ganado sucesivamente al conjunto azulon, a la Real Sociedad (3-2), al Mallorca (2-1), al Espanyol (0-2), al Rayo Vallecano (4-0) y al Valencia (0-2). Su último tropiezo liguero fue el 2-2 en casa contra el Betis del pasado 18 de octubre.

3 – El Celta gana en Liga en el Bernabéu 19 años después

El Celta de Vigo se impuso por 0-2 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde no vencía en LaLiga desde el 5 de noviembre de 2006, cuando obtuvo el triunfo por 1-2. Desde aquel momento hasta esta nueva victoria, lo había visitado trece veces en el campeonato, con doce derrotas y un empate. El conjunto blanco se queda a cuatro puntos del Barcelona.

4 – El Atlético de Madrid sólo sumó 39 de sus últimos 81 puntos como visitante en Liga

El Atlético de Madrid, derrotado por 1-0 por el Athletic Club, reincidió de nuevo como visitante en LaLiga EA Sports. De sus 27 salidas entre la pasada temporada y la actual, el conjunto rojiblanco logró 39 de 81 puntos. Este curso, son sólo 9 de 24, con dos victorias en ocho salidas, que lo alejan a nueve puntos de la primera plaza de la clasificación.

5 – Primer gol de la temporada de Álex Berenguer

En el minuto 85, con un certero remate desde fuera del área en su llegada desde atrás, Álex Berenguer marcó su primer gol de la campaña para dar el triunfo al Athletic Club contra el Atlético de Madrid. El equipo bilbaíno reparte victorias y derrotas en las seis últimas citas de la competición liguera.

6 – Los goles de Roberto Fernández, decisivos en 9 de los 24 puntos del Espanyol

Los cuatro goles en esta Liga de Roberto Fernández han supuesto ya nueve puntos para el Espanyol, instalado en zona europea con 24 puntos. Suyo fue el gol del triunfo contra el Rayo Vallecano (1-0), al igual que antes anotó un tanto en el 2-1 al Sevilla y en el 3-2 al Mallorca, todos ellos en el RDCE Stadium.

7 – El Elche gana 7 jornadas después

El Elche, vencedor por 3-0 contra el Girona, reencontró el triunfo en LaLiga después de siete jornadas, con cuatro derrotas y tres empates. El conjunto franjiverde no vencía en el campeonato desde el pasado 28 de septiembre, cuando doblegó por 2-1 al Celta.

8 – El Alavés se repone a 3 derrotas seguidas

El Alavés se impuso por 1-0 a la Real Sociedad, gracias a un gol de Lucas Boye de penalti, después de haber perdido sucesivamente contra el Barcelona (3-1), el Celta (1-0) y el Girona (0-1). El equipo donostiarra, en cambio, encadenó su segunda derrota liguera.

9 – El Sevilla de Almeyda, 4 de los últimos 21 puntos tras el 4-1 al Barcelona

El Sevilla, empatado por el Valencia (1-1), sólo ha sumado cuatro de los últimos 21 puntos disputados, con una única victoria ante Osasuna (1-0) y cinco derrotas, desde su apoteósico triunfo del pasado 5 de octubre contra el Barcelona en el Sánchez Pizjuán.

10 – El Oviedo, 8 jornadas sin ganar y 5 seguidas sin gol

El Oviedo encadenó su octava jornada sin ganar en LaLiga, estancado en su campo en el 0-0. Es un resultado repetitivo en sus tres compromisos más recientes en casa, contra Osasuna, Rayo Vallecano y Mallorca. No ha marcado ningún gol en las últimas cinco jornadas, desde el 3-3 frente al Girona en Montilivi del pasado 25 de octubre.