2-0. El Dortmund demuestra su pegada ante el Hoffenheim

En este partido había más que tres puntos en juego, ya que ambos conjuntos están en plena pelea por los puestos de Liga de Campeones, además de mirar de reojo al líder incontestable, el Bayern de Múnich del belga Vincent Kompany.

El cuadro bávaro sigue en lo más alto con 37 puntos, por los 29 del segundo (Leipzig) y los 28 de un Dortmund que solamente ha perdido uno de sus últimos 21 partidos de liga y que aún no ha caído como local en este curso.

Curiosamente, el Hoffenheim de Christian Illzer era el mejor equipo visitante de la Bundesliga en cuanto a números, ya que hasta este domingo no había perdido a domicilio (4V, 2E). Una derrota que les deja en quinto lugar con 23 unidades, las mismas que el Bayer Leverkusen (cuarto).

Los de Kovak necesitaban resarcirse ante su afición tras la eliminación de Copa de Alemania de la pasada semana, con el Leverkusen como verdugo, para coger fuerzas de cara a su sexto partido de Liga de Campeones del próximo miércoles ante el Bodo/Glimt noruego (21:00 CET).

La primera mitad fue de mucha transición inconclusa y centros al área sin destinatarios claros. Máxima igualdad y tensión entre dos equipos que peleaban cada acción como si fuera la última.

Justo antes del descanso, cuando todo apuntaba al 0-0, llegó el gol del equipo local. Brandt remató solo desde el corazón del área un centro raso de Couto, tras una gran transición colectiva por la banda derecha.

Un Dortmund que empezó el segundo tiempo como terminó el primero, intenso, rápido e incisivo en busca de 'matar' el encuentro cuanto antes ante un Hoffenheim herido.

Schlotterbeck, defensor local, aprovechó esa dinámica para aumentar la distancia en el marcador, en una acción en la que se resbaló dentro del área para luego mandar el balón a la escuadra con la pierna izquierda.

El cuadro visitante, en vistas de una remontada milagrosa, puso toda la carne en el asador para cambiar la situación, pero su mejora no fue suficiente ni para anotar el gol del honor ante un Dortmund bien plantado y que pudo incluso agrandar el resultado.

2 - Borussia Dortmund: Kobel; Anselmino, Anton, Schlotterbeck; Yan Couto (Ryerson, m.90+3), Nmecha (Bellingham, m.90), Sabitzer, Svensson; Adeyemi (Beier, m.80), Brandt (Chukwuemeka, m.80); Guirassy (Fabio Silva, m.90).

0 - Hoffenheim: Baumann; Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo; Promel (Tohumcu, m.73), Avdullahu, Burger (Hlozek, m.80); Asllani (Kramaric, m.62); Lemperle (Bebou, m.73), Toure (Moerstedt, m.80).

Goles: 1-0, min.43 : Julian Brandt. 2-0, m.60: Nico Schlotterbeck.

Árbitro: Florian Badstubner amonestó a Bernardo (m.65) ya Hajdari (m.68) del Hoffenheim

Incidencias: partido de la decimotercera jornada de la Bundesliga disputado en el Signal Iduna Park de Dortmund.