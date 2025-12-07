Colo Colo se queda sin torneos internacionales y Cobresal irá a la Sudamericana

El Cacique terminó con las manos vacías en el año de su centenario, pues fue eliminado de la Copa Libertadores, sancionado por hechos de violencia, y no pudo revalidar el título en 2024.

Los mineros del Cobresal llegaron a la fecha 30 con 47 puntos y 3 de ventaja, en el séptimo y último puesto de la clasificación que otorga un boleto a la Sudamericana, y aunque quedaron expuestos con su derrota, los albos del Colo Colo no supieron aprovechar la última oportunidad para maquillar una campaña decepcionante.

Mientras el cuadro de El Salvador era goleado, los albos se vieron sorprendidos en su estadio por los itálicos, que ya estaban clasificados a la Sudamericana, y que marcaron dos goles en el primer tiempo para poner cuesta arriba la hazaña de el Cacique.

Los otros dos clasificados al segundo torneo continental son Universidad de Chile y Palestino, mientras que a la Copa Libertadores del próximo año irán el campeón Coquimbo Unido, Universidad Católica, y O’Higgins a la ronda previa.

Colo Colo necesitaba ganar para desplazar a Cobresal y meterse en el escenario internacional, que económicamente representaba un alivio para las cuentas de los clubes.

El Cacique emprendió el último tramo de la campaña dando muestras de que podría lograr el objetivo, pero en las últimas dos jornadas del campeonato perdió primero ante su rival Cobresal y luego ante los itálicos para despedir un año para el olvido.

La última vez que los Albos enfrentaron una temporada sin disputar copas internacionales fue en 2021, luego de que estuvieran al borde del descenso en la campaña 2020 y contrataron de emergencia al técnico argentino Gustavo Quinteros que logró salvarlos. A partir de 2022, el cuadro de Macul entró de forma consecutiva a la Copa Libertadores con Quinteros quien logró tres de esas clasificaciones, y la última fue obra de Almirón.

El único cupo que queda por definir es el cuarto cupo de Chile a la fase previa de la Libertadores, que saldrá del campeón de la Copa Chile que enfrentará a Huachipato y Deportes Limache el próximo miércoles 10.