Duelo directo para escapar de la zona baja

El empate agónico ante el Mallorca con gol de Boyomo en el minuto 92 dejó un sabor agridulce en los aficionados de Osasuna la pasada jornada. Si bien el punto logrado en el último suspiro permitió al equipo evitar una derrota dolorosa, el rendimiento de los rojillos sigue siendo una gran preocupación.

El equipo de Alessio Lisci no consigue encontrar su identidad sobre el campo y la falta de juego es evidente, lo que genera incertidumbre a medida que el final del año se acerca.

"Tienes que ser más práctico. Tener cuidado en ciertas cosas, sobre todo en el tema de las vigilancias, que lo tenemos que hacer súper bien. Las áreas marcan diferencias”, ha señalado Lisci en la rueda de prensa previa.

En los últimos partidos, Osasuna ha mostrado síntomas de fragilidad tanto en defensa como en ataque, con una posesión de balón, cuando más hay, que se traduce en poco dominio efectivo del juego.

Las desconexión en momentos clave son características que se repiten en los partidos recientes. La situación no es alarmante, pero sí preocupante, especialmente cuando se enfrentan a rivales directos en la clasificación.

El lateral francés Rosier, que ha pasado un mes lesionado, ha completado este domingo por primera vez un entrenamiento y podría tener minutos.

El Levante, por su parte, llega colista al encuentro y con una racha de cuatro derrotas consecutivas que provocó la salida de Julián Calero y el aterrizaje a la dirección del equipo, al menos de momento, del tándem formado por Álvaro Del Moral, hasta ahora entrenador del filial, y Vicente Iborra, que ya era asistente de Calero.

El club valenciano aún no ha decidido si esta pareja, que se estrenó con un ajustado triunfo copero en Cieza esta semana, será interina o seguirá al frente del equipo de manera estable,

El duelo es capital para el Levante, pues si tropieza de nuevo en El Sadar podría acabar la jornada a cinco puntos de la zona de permanencia en Primera.

El Levante no podrá contar para este encuentro con los lesionados Espí, Matías Moreno ni Unai Elgezabal. Del Moral confiaba, según explicó en la rueda de prensa previa, en poder incorporar a última hora a Dela y Pablo Martínez, pero no ofrecerá la convocatoria hasta el mismo día del choque.

Además, el portero Mathew Ryan ha sufrido un proceso vírico en los últimos días, aunque en principio será titular. Sin los centrales habituales al cien por cien, Del Moral podría juntar en el eje a Cabello y Matturro, con Toljan y Manu Sánchez en los costados.

Una de las incógnitas de este primer once en Liga del tándem Del Moral-Iborra es si estará Olasa o Brugué en la medular. El primero le daría al equipo un perfil más defensivo, mientras que con Brugué sería más vertical y ofensivo el juego del Levante, que contará con Etta y Romero en el ataque.

Osasuna: Sergio Herrera; Arguibide, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Aimar Oroz, Torró, Moi Gómez; Budimir y Víctor Muñoz.

Levante: Ryan; Toljan, Matturro, Cabello, Manu Sánchez; Vencedor, Arriaga, Carlos Álvarez, Olasa o Brugué; Iván Romero y Etta Eyong

Árbitro: José Luis Guzmán (Comité Andaluz).