El Barça empieza a preparar el duelo contra el Eintracht con una sesión de recuperación

Los futbolistas que no fueron titulares en el Estadio de La Cartuja han salido al césped del campo de entrenamiento para completar una sesión específica de trabajo.

Así, los porteros Marc-André ter Stegen y Wojciech Szczesny, el lateral Jofre Torrents, los centrocampistas Tommy Marqués, Marc Bernal, Frenkie de Jong y Marc Casado, los mediapuntas Pedro Fernández 'Dro' y Fermín López, y los delanteros Raphael Dias 'Raphinha' y Robert Lewandowski han participado en este entrenamiento de mayor carga.

El resto de jugadores de la plantilla ha realizado ejercicios de recuperación en las instalaciones de la ciudad deportiva después del duelo contra el Betis.

El primer equipo azulgrana realizará este lunes (11:00 horas) el último entrenamiento antes de recibir la visita del Eintracht Fráncfort en el partido de la sexta jornada de la fase liga de la 'Champions'.

Después de la sesión (13:00 horas), el técnico del Barcelona, Hansi Flick, y el zaguero Gerard Martín comparecerán en rueda de prensa.