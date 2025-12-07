El italiano Massa pitará el Barça-Eintracht y el inglés Oliver el PSV-Atlético de Madrid

Massa, nacido en Imperia hace 44 años e internacional desde 2014, estará auxiliado en las bandas por Filippo Meli y Stefano Alassio, el cuarto árbitro será Simone Sozza y en el VAR oficiarán Marco di Bello y Aleandro di Paolo.

El italiano se estrenará con el Barcelona, mientras que al conjunto alemán le pitó ante el Arsenal y el Tottenham, en ambos casos en la Liga Europa, partidos que perdió por 0-3 y 0-1.

No obstante, a varios jugadores del Barcelona sí les ha dirigido. Por ejemplo, pitó el amistoso de la selección española en el Johan Cruyff Arena ante Países Bajos (1-1) en el que jugaron Eric García, Dani Olmo y Ferran Torres.

Oliver, de 40 años e internacional desde 2012, contará en las bandas de Eindhoven con sus compatriotas Stuart Burt y James Mainwaring, con Andrew Madley como colegiado y en el VAR estarán Michael Salisbury y Stuart Attwell.

El colegiado de Ashington pitó al Atlético de Madrid en dos ocasiones y, en ambos casos, perdió. Cayó en Múnich ante el Bayern, en octubre de 2020, por 4-0, y en Leverkusen ante el Bayer, en septiembre de 2022, por 2-0.

Asimismo, el valenciano Juan Martínez Munuera dirigirá el Kairat Almaty-Olympiacos, con Raúl Cabañero e Iñigo Prieto en las bandas, Javier Alberola como cuarto árbitro y Carlos del Cerro y Javier Iglesias en el VAR.

El canario Alejandro Hernández arbitrará el Atalanta-Chelsea, con José Naranjo y Diego Sánchez como auxiliares de banda, Alejandro Muñiz como cuarto colegiado, y Cesar Soto y Guillermo Cuadra en el VAR.