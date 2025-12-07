Ferran Torres despega y Swedberg saborea un gran estreno

Ferran está lejos del líder de la clasificación de los máximos goleadores de LaLiga, Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid no marcó esta jornada y, aunque el atacante azulgrana sigue su estela, todavía esta a cinco tantos de los 16 que suma el francés.

Curiosamente, Ferran también abandonó en otra ocasión el Benito Villamarín con el balón firmado por sus compañeros. Fue en enero de 2024, cuando celebró otro 'hat trick' que repitió casi dos años después para dar la victoria al Barcelona (3-5), líder indiscutible de la Liga.

En el Bernabéu, Swedberg, con un taconazo impecable y con otro tanto en el tiempo añadido, se estrenó en LaLiga con dos goles de un valor incuestionable. Ambos, sirvieron al Celta para derribar al Real Madrid.

También marcaron Lamine Yamal, el colombiano 'Cucho' Hernández y Rafa Mir. Todos alcanzaron los seis tantos, y en el caso del primero, para redondear la victoria del Barcelona; en el del segundo, para adornar la derrota del Betis y desde el punto de penalti; y en el del tercero, con dos tantos, para cerrar la mala racha del Elche de siete partidos sin ganar con una victoria frente al Girona (3-0).

Tajon Buchanan alcanzó las cinco dianas con un golazo al Getafe y que abrió el camino de la victoria al Villarreal (2-0). Las mismas que Antony, que celebró un tanto que no sirvió al Betis para nada y que Hugo Duro, que el tiempo añadido rescató un punto para el Valencia en su empate contra el Sevilla (1-1).

A los tres goles llegaron George Mikautadze (Villarreal), Lucas Boyé (Alavés) y Roberto (Espanyol), mientras que Germán Valera se quedó en los dos con su gol al Getafe.

Y en el capítulo de estrenos, marcaron su primer tanto del curso Roony Bardghji (Barcelona), Diego Llorente (Betis) y Álex Berenguer (Athletic).

-- Clasificación tras 15 jornadas y dos adelantados de la 19ª:

- Con 16 goles: Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

- Con 8 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca).

- Con 7 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid).

- Con 6 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Rafa Mir (Elche); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Moleiro (Villarreal).

- Con 5 goles: Antony (BRA) (Betis); Borja Iglesias (1p) (Celta); Pere Milla (Espanyol); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad); Hugo Duro (Valencia); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 4 goles: Griezmann (FRA) y Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Fermín, Raphinha (BRA) y Dani Olmo (Barcelona); André da Silva (POR) (Elche); Borja Mayoral (Getafe); Iván Romero (Levante); Budimir (CRO) (2p) (Osasuna); De Frutos (Rayo Vallecano); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 3 goles: Lucas Boyé (ARG) (1p) y Carlos Vicente (3p) (Alavés); Robert Navarro y Nico Williams (1p) (Athletic); Ez Abde (MAR) y Fornals (Betis); Roberto (1p) y Kike García (1p) (Espanyol); Liso (Getafe); Stuani (URU) (2p), Vanat (UKR) y Ounahi (MAR) (Girona); Álvaro García (Rayo Vallecano); Güler (TUR) y Bellingham (ING) (Real Madrid); Brais Méndez y Barrenetxea (Real Sociedad); Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia); Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 2 goles: Toni Martínez (Alavés); Giuliano Simeone (ARG), Almada (ARG) y Álex Baena (Atlético de Madrid); Rashford (ING), Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Ferran Jutglá, Swedberg (SUE), Pablo Durán y Aspas (1p) (Celta); Germán Valera y Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Puado (1p), Carlos Romero (Espanyol); Mario Martín y Arambarri (URU) (Getafe); Samu Costa (POR) (Mallorca); Catena y Raúl García de Haro (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Gonçalo Guedes (POR) y Carlos Soler (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Akor (NGR) (Sevilla); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Comesaña, Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Guevara e Ibáñez (Alavés); Sancet (1p), Berenguer, Maroan, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p), Guruzeta y Rego (Athletic); Barrios, Nico González (ARG), Gallagher (ING) y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García y Koundé (FRA) (Barcelona); Diego Llorente, Ruibal, Lo Celso (ARG), Bartra, Bakambu (CGO), Valentín Gómez (ARG) y Altimira (Betis); Javi Rueda, Hugo Álvarez, Mingueza, Román y Carreira (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald y Febas (Elche); Miguel Rubio, Cabrera (URU), Roberto y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR) e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau, Witsel (BEL) y Tsygankov (UKR) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA) y Manu Sánchez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN) y Pablo Maffeo (ARG) (Mallorca); Iker Benito, Víctor Muñoz, Bretones y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Reina, Ilic (SRB), Carmo y Viñas (1p) (Oviedo); Isi (1p), Fran Pérez, Alemao (BRA), Pep Chavarría, 'Pacha' Espino (URU) y Mendy (SEN) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Carreras, Mastantuono (ARG), Huijsen y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Take Kubo (JPN), Oskarsson (ISL), Odriozola y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Alfon, Peque, Sow (SUI), Gudelj (SRB) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA) y Luis Rioja (Valencia); Rafa Marín y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla).