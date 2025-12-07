Fran García y Güler, novedades en un once con Carreras de central

El técnico del Real Madrid apuesta por Raúl Asencio como lateral derecho y mantiene a Fede Valverde en el centro del campo, para cubrir las bajas por lesión de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold. Junto al descanso de Rüdiger, no fuerza de inicio a Eduardo Camavinga, que sufrió un leve esguince de tobillo el pasado miércoles en San Mamés. Permite a Güler regresar al once tras su suplencia.

Por su parte, Claudio Giráldez, entrenador del Celta, opta en el once titular por Pablo Durán por delante del capitán, Iago Aspas, para acompañar a Bryan Zaragoza y a Borja Iglesias en ataque.

El Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Raúl Asencio, Militao, Carreras, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler, Bellingham; Vinícius y Mbappé.

El once del Celta de Vigo lo forman: Radu; Mingueza, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Carreira; Miguel Román, Moriba, Pablo Durán, Bryan Zaragoza; y Borja Iglesias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy