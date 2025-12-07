La 'Fiore' defiende a sus jugadores de las amenazas de la afición

"El Fiorentina expresa su total solidaridad y su más sentido pésame a los jugadores y a sus familias tras las inaceptables y vergonzosas amenazas recibidas en las horas posteriores a la derrota en Reggio Emilia contra el Sassuolo", expresó el club en un comunicado oficial.

"Este tipo de comportamiento no tiene cabida en el fútbol, ​​ni en ningún otro ámbito de nuestra sociedad", añadió.

La situación en Florencia es cada vez más tensa. Es, por el momento, el peor arranque de su historia. Sin victorias en Serie A en 14 jornadas, colista con 6 puntos cosechados en empates y 8 derrotas.

La llegada de Paolo Vanoli, que sustituyó al despedido Stefano Pioli, no ha mejorado por ahora la situación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La 'Fiore', que agradeció a los aficionados que ya condenaron los insultos y amenazas de esa parte de seguidores, reiteró que "nunca habrá espacio para la intimidación, el odio o la violencia", dentro del club.