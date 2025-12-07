Liga de Quito y Barcelona mantienen puja por un billete a la Copa Liberadores

Barcelona empató este domingo 1-1 de local con Universidad Católica y debió conformarse con el tercer puesto del hexagonal, ahora con 64 unidades.

El centrocampista uruguayo Joaquín Valiente adelantó a Barcelona. mientras que el ecuatoriano Byron Palacios empató para la Católica, que se quedó en el cuarto puesto con 58 enteros.

El sábado, Liga de Quito perdió 2-1 en su visita al Orense pero mantiene la posibilidad para ganar el segundo billete ecuatoriano para la fase de grupos de la próxima Copa Libertades, pues está segundo con 65 puntos.

Mientras Barcelona dependerá de las dos últimas fechas para obtener el cupo, Liga de Quito dispondrá de un partido más, contra Independiente del Valle, pospuesto por la participación de Liga en la Copa Libertadores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Independiente del Valle ganó el título el sábado tras el empate 1-1 contra Libertad y confirmó la obtención de un billete para la fase de grupos de la próxima Libertadores.

El cuadro del Valle acumuló 75 puntos, tras una gran campaña comandado por el técnico español Javier Rabanal y el aporte fundamental del portero argentino Guido Villar y de su compatriota y goleador del equipo, Claudio Spinelli.