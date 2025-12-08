Champions League: Real Madrid, fracturado, buscará alivio ante el Manchester City

Solo un golpe sobre la mesa en la Champions, este martes ante el Manchester City, podría darle aire a su técnico Xabi Alonso.
Las fracturas son evidentes en el proyecto del técnico, debutante en la Casa Blanca, que podría perder su puesto si cae derrotado ante el cuadro inglés, según la prensa española.
El Real Madrid no consigue carburar, rescatado casi siempre por un letal Mbappé, que ha marcado 25 goles en 21 encuentros para encabezar las tablas de goleadores tanto en LaLiga como en la Champions.
El Liverpool se juega buena parte de su futuro europeo hoy en Milán ante el Inter, en medio de una crisis de resultados y con el egipcio Mohamed Salah, ausente de la convocatoria y en el ojo del huracán tras haber criticado duramente al club inglés el sábado.
Tras quedarse por tercer partido consecutivo en el banquillo el sábado frente al Leeds (3-3), la estrella egipcia abrió la caja de Pandora, admitiendo que su relación con el entrenador Arne Slot está completamente rota.
* Programa de los partidos de la 6ª jornada: Martes: (12:30 hora paraguaya) Kairat Almaty-Olympiacos; (14:45) Bayern Múnich-Sporting de Lisboa; (17:00) Unión St-Gilloise-Marsella, PSV Eindhoven-Atlético de Madrid, Inter-Liverpool, Barcelona-Eintracht Fráncfort, Atalanta-Chelsea, Mónaco-Galatasaray y Tottenham-Slavia Praga; Miércoles: (14:45) Qarabag-Ajax, Villarreal-FC Copenhague; (17:00) Juventus-Pafos FC, Athletic-París SG, Bayer Leverkusen-Newcastle, Borussia Dortmund-Bodo/Glimt, FC Brujas-Arsenal, Real Madrid-Manchester City y Benfica-Napoli.
* Principales posiciones: Arsenal 15, París SG, Bayenr Múnich, Inter y Real Madrid 12; Borussia Dormunt, Chelsea, Sporting de Lisboa, Manchester City y Atalante 10 unidades, hasta la décima ubicación.