Djokovic pronostica consagración de Portugal en Mundial de fútbol

“Voy a ser atrevido, va a ganar el Mundial Portugal y le va a vencer en la final a México”, declaró Novak Djokovic en una entrevista con el creador de contenido jordano Mohamed Adnan durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi.
Lea más: Pausas de hidratación de tres minutos por etapa
Al ser preguntado por su arriesgado pronóstico, señaló: “Dije que iba a ser atrevido. Portugal y México en la final y Portugal gana”.
En el Mundial de 2026, que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, la selección mexicana que dirige Javier Aguirre está situada en el Grupo A junto con las de Sudáfrica (partido inaugural), Corea del Sur y el ganador de la ruta D de la UEFA (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte) .
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Portugal de Cristiano Ronaldo, que dirige el español Roberto Martínez, está en el Grupo K, el que competirá con Uzbekistán, Colombia y el ganador de la repesca A del torneo clasificatorio de la FIFA (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo). EFE