El Monterrey confirma que Sergio Ramos no volverá al equipo para el 2026

"Las pláticas estuvieron abiertas para que se quedara, pero siempre vimos una dificultad para que renovara. Nos sorprendió que Sergio lo hiciera saber después del partido, pero él está en su derecho, de todas maneras se iba a saber", aseveró el directivo.

El último partido de Sergio Ramos con el Monterrey fue el del pasado domingo en el que los Rayados fueron eliminados en la semifinal del Apertura por el Toluca.

Al final de dicho partido el veterano de 39 años dejó entrever que esa fue su despedida de los Rayados.

Noriega explicó que desde hace semanas intentaron convencer al multicampeón con el Real Madrid para que permaneciera en el conjunto el próximo año, pero que no encontraron disposición para concretarlo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Conversamos con él desde tiempo atrás y vimos que no había posibilidad de que continuara, sabíamos que el final iba a ser este, aunque nos habría gustado darlo a conocer de otra manera", detalló el presidente deportivo.

Sergio Ramos llegó al Monterrey en febrero pasado para convertirse en la estrella más destacada de la liga local.

En dos torneos con el equipo jugó 23 partidos como titular y anotó cinco goles.

En el caso del español Sergio Canales, otra de las estrellas de los Rayados, Antonio Noriega señaló que tiene contrato para permanecer en el equipo.

"Canales es un jugador fundamental que queremos todos en la institución y de los más queridos entre la afición. Tiene contrato y tiene una extensión que es automática, porque depende de su rendimiento y éste ha sido sobresaliente. Esperamos que nos siga dando muchas alegrías", puntualizó.

El directivo también despejó dudas sobre la permanencia en el banquillo de Domenec Torrent, entrenador español, a pesar de la eliminación sufrida ante Toluca.

"Platicamos con él de cómo terminamos el torneo y de lo importante que es dar la vuelta a la página. No hace falta ratificarlo porque hay un contrato vigente con él", concluyó.