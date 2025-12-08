Estudiantes gana el clásico Platense y luchará por el título con Racing Club

Un gol de Tiago Palacios en el minuto 62 bastó a El Pincha, dirigido por Eduardo Domínguez, para derrotar a El Lobo, de Fernando Zaniratto.

Estudiantes y Racing se enfrentarán el próximo sábado en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Racing, la Academia, logró el domingo su clasificación tras vencer en La Bombonera por 0-1 a Boca Juniors con gol de Adrián ‘Maravilla’ Martinez en el minuto 75.

Racing Club ha tenido en 2025 una temporada satisfactoria que incluyó la conquista del título de la Recopa Sudamericana y la llegada hasta las semifinales de la Copa Libertadores.

Boca, por contra, cerró la temporada sin títulos en un año sin competencia internacional, ya que en febrero quedó eliminado en la segunda etapa de la repesca de la Copa Libertadores ante Alianza Lima.

El campeón de este torneo se medirá el próximo 20 de diciembre en el Estadio Únicos de San Nicolás a Platense, ganador del Torneo Apertura, para coronar el vencedor del Trofeo de Campeones.