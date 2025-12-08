Gerard Martín: “Me siento muy cómodo como central”

En la rueda de prensa previa al encuentro de la Liga de Campeones frente al Eintracht Fráncfort, el jugador catalán ha explicado que la salida de balón es una de las cuestiones que más le gustan de jugar en esta demarcación.

"En la pretemporada, Flick me quiso probar un partido como central y después no jugué en esa posición, pero sabíamos que podía jugar ahí, pues en los entrenamientos iba entrenando ahí. Ante el Alavés me preguntó si estaba preparado y le dije que sí. El entrenador me transmite mucha confianza”, ha destacado Martín.

En este sentido, ha explicado que ya había ocupado el eje de la defensa antes de fichar por el Barça, si bien siempre lo había hecho en un defensa de cinco jugadores. "De central debo estar muy atento a las coberturas y a los duelos", ha dicho.

Y ha añadido: "Me siento importante en el equipo, ahora me está tocando jugar más de central, después lo puedo hacer de lateral. Estoy preparado en las dos posiciones".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Más allá de su rendimiento individual, Martín no le ha dado importancia a la derrota del Real Madrid frente al Celta en LaLiga: "Hace unas semanas estábamos por detrás de ellos y ahora estamos por delante, y también hay equipos como el Villarreal apretando. Nos centramos en nosotros".

Por ello, ha afirmado que el equipo está "muy motivado" para enfrentarse al Eintracht Fráncfort este martes en la sexta jornada de la Liga de Campeones. “Sabemos que tenemos que ganar este partido”, ha zanjado.