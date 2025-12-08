La viral pelea entre Hermoso y Folorunsho: "Tu madre tiene que morir"

En el tenso encuentro entre el Cagliari y el Roma, que terminó con victoria para los sardos (1-0), la retransmisión televisiva capturó un fuerte enfrentamiento verbal entre ambos cuando el duelo marchaba aún con empate a cero.

Después de un posible penalti del Roma al Cagliari, los dos jugadores se encararon cabeza con cabeza y se insultaron. Justo después, Folorunsho quedó encuadrado en la retransmisión televisiva y empezó a insultar a la madre de Hermoso.

"Tu madre hace mamadas, la puta de tu madre... tiene que morir", se lee claramente en sus labios mientras habla en italiano directamente a Hermoso.

El jugador, eso sí, pidió disculpas en redes sociales tras las críticas y ver repetidas las imágenes.

"Después del partido volví a ver las imágenes de lo sucedido: no puedo hacer más que pedir perdón. En el campo, la adrenalina se apoderó de mí, era un momento delicado, había tensión y respondí a un insulto con otro. Pido perdón a cualquiera que se haya sentido ofendido. Aunque se dice que 'cuando termina el partido, todo queda en el campo'", publicó en redes sociales.

No fue la única polémica en la que estuvo involucrado un Hermoso que recibió la recriminación de todo el Cagliari cuando, en el momento en el que el club sardo fue a tirar el balón fuera para que pudieran atender a un jugador, el español evitó que saliera el esférico del campo y emprendió camino hacia portería para buscar el empate en el marcador.