Molina: “Este club te exige hacerlo muy bien de visitante”

“Un rival muy duro”, según advirtió el futbolista. “Lo viene haciendo bien en Champions. Imagino un partido difícil, obviamente, pero creo que el equipo lo puede hacer muy bien y podemos sacar un buen resultado”, apuntó.
El Atlético presenta dos rendimientos diferentes como local (10 victorias en 11 encuentros) que como visitante (2 triunfos en 10 choques en esta temporada). “Nosotros, con nuestra gente, nos sentimos cómodos y estamos muy bien, pero este club te exige hacerlo muy bien de visitante, así que siempre se enfrenta de la misma manera, yendo a buscar los partidos y los puntos, sea local o visitante”, advirtió.
“Venimos de dos derrotas que eran importantes para nosotros, pero creo que el vestuario está bien. Sabemos que tenemos que mejorar, estar todos juntos, como lo hemos estado siempre, y pensar en que este martes tenemos otra oportunidad para representar a este club y dar lo máximo”, declaró en rueda de prensa en el estadio Philips de Eindhoven.
Molina ha rendido a un gran nivel en sus últimos encuentros como titular, en los que ha suplido la baja de Marcos Llorente.
“Esto es partido a partido. No pienso en eso. Pienso en que quiero seguir mejorando y ayudando al equipo, tanto si me toca estar en el once como si me toca estar en el banco. Entonces, estoy tranquilo con lo que vengo haciendo, pensando en mejorar y siempre en aportar lo mejor para el equipo”, aseguró.