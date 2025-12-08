Pulisic remonta para el Milan y lo devuelve al liderato de la Serie A de Italia

Pulisic al rescate, otra vez. Como ha sido una tónica habitual en este 2025, el estadounidense se ha convertido en una pieza capital del equipo milanista, esquivando las críticas en una temporada que ha tenido altibajos. Es considerado uno de los intocables en el esquema de Massimiliano Allegri, siempre que las lesiones le permitan estar en el campo. Volvió a ser suplente tras una lesión, con solo diez minutos jugados en el duelo copero ante la Lazio que culminó con la eliminación del Milan.

En este partido, su impacto fue total. Saltó al campo en el minuto 66 y marcó apenas unos segundos después de ingresar, logrando empatar un partido que se había puesto muy cuesta arriba para el conjunto de Allegri. Los rossoneri se encontraban perdiendo 2-0 en Turín ya en el minuto 17, y para añadir más problemas, Rafael Leao se lesionó a la media hora de juego. Un penalti de Tomori convertido por Vlasic y un golazo de Zapata habían puesto contra las cuerdas a los de Allegri, quien seguía el partido desde el palco, pegado a un móvil para coordinarse con el cuerpo técnico.

Rabiot, considerado el gran protegido de Allegri y el jugador que mejor entiende su fútbol, fue quien recortó distancias con un zapatazo desde fuera del área que cambió el partido. Franco Israel, el portero uruguayo del Torino, nada pudo hacer para sacar el disparo que terminó en la escuadra. Sin embargo, en la segunda mitad, el arquero sí pudo retrasar la resurrección del Milan con dos manos tremendas, en la misma jugada, ante remates a quemarropa de Bartesaghi y Ricci, confirmándose como uno de los mejores porteros del fútbol italiano.

Contra quien no pudo el uruguayo fue contra Pulisic, el jugador que mejor interpretó los espacios y que más rápido estuvo en el área. Su primer gol llegó con un centro lateral que logró controlar antes de remachar con la zurda. El segundo fue con otro pase desde el perfil contrario, que remató de primeras para completar la remontada. Dos goles en diez minutos, una remontada épica y el Milan, que exhibió de nuevo una gran convicción como grupo, vuelve a situarse en lo más alto de la tabla italiana, empatado a 31 puntos con el Nápoles.

Ficha técnica:

Torino (2): Israel; Tameze (Masina, minuto 76), Maripán, Coco; Pedersen (Nkounkou, minuto 84), Anjorin (Casadei, minuto 59), Asllani, Vlašic, Lazaro (Ngonge, minuto 86); Adams (Aboukhlal, minuto 84), Zapata.

Milan (3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (Estupiñán, minuto 88), Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi (Pulisic, minuto 66); Nkunku, Leao (Ricci, minuto 31).

Goles: 1-0, minuto 10: Vlasic (p); 2-0, minuto 17: Zapata; 2-1, minuto 24: Rabiot; 2-2, minuto 67: Pulisic; 2-3, minuto 77: Pulisic.

Árbitro: Daniele Chiffi. Mostró tarjeta amarilla a Lazaro (minuto 53), Anjorin (minuto 56) por parte del Torino; y a Maignan (minuto 19) por parte del Milan.

Incidencias: encuentro correspondiente a la décimo cuarta jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Olímpico Grande Torino de Turín (norte de Italia).

Fuente: EFE