Bruno Fernandes saca al Manchester United del Bache con doblete y asistencia

El triunfo, conseguido bajo la dirección de Rubén Amorim, catapultó al Manchester United desde la duodécima hasta la sexta posición de la tabla, acumulando ahora 25 puntos. Por su parte, la derrota hundió más a un conjunto local que solo cuenta con dos puntos, ocho goles a favor y que ya tiene pie y medio en la segunda división inglesa. Robert Edwards, quien lleva menos de un mes al mando, tiene por delante un arduo trabajo si desea evitar que su equipo rompa todos los récords negativos de la historia de la Premier League.

Fernandes fue el faro en un United que inicialmente encontró dificultades para abrir el marcador debido a la buena actuación del meta local, Sam Johnstone. El portero de los Wolves salvó dos ocasiones claras en apenas dos minutos ante Dalot y Mbeumo, manteniendo con vida al equipo. Sin embargo, a los 25 minutos de partido, Johnstone no pudo evitar la primera anotación de la visita.

En una jugada repleta de errores defensivos, resbalones e imprecisiones, Bruno Fernandes aprovechó la confusión para colocar el 0-1 y exponer las fragilidades de los Wolves en la salida de balón, el repliegue y dentro de su propia área. Milagrosamente, la ventaja visitante no se amplió en un primer tiempo en el que el conjunto local apenas logró cruzar el medio del campo. A pesar de su pobre actuación, los Wolves consiguieron un premio inesperado justo antes del descanso.

Cuando el United ya pensaba en el vestuario, Jean-Ricner Bellegarde dio la sorpresa al rematar a gol desde el corazón del área, producto de una jugada gris en la defensa de los Diablos Rojos. No obstante, el empate de los Wolves resultó ser tan solo un espejismo de un equipo que se desmorona, pues al volver al terreno de juego volvieron a cometer fallos que no pueden suceder ante un arsenal ofensivo como el del United.

Los dirigidos por Amorim trazaron un contragolpe rápido y efectivo que se encontró con la defensa rival adelantada, culminando en el 1-2. Mbeumo acabó empujando el balón a la red tras recibir un oportuno ‘pase de la muerte’ de Diodo Dalot. A partir del segundo gol, el United creció notablemente bajo el liderazgo de Bruno Fernandes, y sus compañeros notaron la mejoría en el juego colectivo. El propio portugués ‘regaló’ a Mount el tercer tanto con un pase preciso y al pie, que el inglés aprovechó al máximo marcando al primer toque.

La estelar actuación del centrocampista de 31 años se ratificó con su segundo gol personal, en esta ocasión desde el lugar en el que es un especialista indiscutido: el punto de penal. El 1-4 final resultó ser un marcador corto, para alivio de los aficionados presentes en el Molineux Stadium. Las estadísticas del partido reflejaron la abrumadora superioridad del United, que remató hasta en 27 ocasiones, mientras que los jugadores locales apenas lo hicieron seis veces.

Ficha técnica:

Wolverhampton Wanderers (1): Johnstone; Mosquera, Agbadou, Toti (Bueno, minuto 70); Hoever (Tchatchoua, minuto 86), Bellegarde (Fer López, minuto 54), André, Krejci, Wolfe; Larsen (Arokodare, minuto 69), Arias (Mane, minuto 70).

Manchester United (4): Senne Lammens; Mazraoui (Lisandro Martínez, minuto 69), Heaven (Yoro, minuto 69), Shaw; Diallo, Casemiro (Mainoo, minuto 78), Bruno Fernandes, Dalot (Dorgu, minuto 84); Mbeumo, Cunha, Mount (Zirkzee, minuto 84).

Goles: 0-1, minuto 25: Bruno Fernandes. 1-1, minuto 45+2: Bellegarde. 1-2, minuto 51: Mbeumo. 1-3, minuto 62: Mount. 1-4, minuto 82: Bruno Fernandes, de penalti.

Árbitro: Michael Salisbury. Mostró tarjeta amarilla a Bryan Mbeumo por parte del United y a Strand Larsen, Krejci, Zirkzee y Mosquera por parte de los Wolves.

Incidencias: encuentro de la decimoquinta jornada de la Premier League, la división de honor del fútbol inglés, disputado en el Molineux Stadium de Wolverhampton.

Fuente: EFE