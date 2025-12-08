Román, sobre victoria en Madrid: “El equipo estuvo de diez, hicimos un partido perfecto”

“El equipo estuvo de diez, hicimos un partido perfecto. Supimos estar en bloque bajo cuando nos tocó y luego aprovechamos nuestras oportunidades cuando las tuvimos. No hay mayor recompensa que llevarse los tres puntos del Bernabéu”, manifestó.

El centrocampista gallego, una de las novedades en el once de Claudio Giráldez, también destacó el hecho de mantener la portería a cero ante un rival con tanta pegada como el Real Madrid.

“Mantener la portería a cero siempre te acerca a la victoria”, indicó Miguel Román, quien confía en que el “histórico” triunfo en Madrid ayude a su equipo a dar “la vuelta a esta situación”.