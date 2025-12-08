Se confirma la lesión muscular de Laporte, que apunta a baja de varios partidos

La lesión del defensa hispanofrancés, que tuvo que ser sustituido en el minuto 33 del choque, está localizada "en la musculatura isquiosural femoral de su pierna izquierda".

Laporte pidió rápidamente el cambio cuando, tras una pugna con Nahuel Molina, se fue el suelo con visibles muestras de dolor agarrándose la parte posterior del muslo izquierdo y fue relevado por el también internacional Dani Vivian.

El central queda ahora "pendiente de evolución", pero parece complicado que pueda jugar en los cuatro partidos que le quedan al Athletic en este 2025, el miércoles ante el PSG en San Mamés en encuentro de Liga de Campeones, las citas ligueras posteriores contra el Celta en Vigo, el domingo 14, y el Espanyol también en 'La Catedral', el lunes 22, y los dieciseisavos de final de Copa el Rey en la semana del miércoles 17.

Incluso está por ver si, ante lo seria que pareció la lesión al producirse, Laporte estará para los primeros partidos de 2026, la visita a Osasuna en El Sadar, el sábado 3 de enero, y la Supercopa de España que se disputará en enero en Arabia Saudi, en la que el Athletic tiene programada la primera semifinal del torneo frente al Barcelona el miércoles 7 y la final es el domingo 11.

La lesión de Laporte se une para este miércoles frente al PSG a la de Aitor Paredes, que cumple ciclo de tarjetas. Con lo que Ernesto Valverde cuenta únicamente con un central específico en la plantilla rojiblanca.

Por lo que Valverde tendrá que improvisar un central, que podrían ser Iñigo Lekue o Yuri Berchiche, ambos laterales. O echar mano del filial, del que, últimamente, en esa posición, ha citado a Iker Monreal y, anteriormente, a Ander Izagirre, Jon de Luis y Aimar Duñabeitia.

Para el miércoles ante el PSG el Athletic quizás pueda contar con Iñaki Williams, quien se ha reincorporado en los últimos entrenamientos con sus compañeros después de perderse hasta nueve partidos por la lesión muscular "severa" que sufrió el 22 de octubre ante el Qarabag en San Mamés. Hoy, por ejemplo, ha vuelto a trabajar con el grupo en Lezama.

A la espera de lo que el técnico decida con el mayor de los Williams, el capitán de equipo, el conjunto bilbaíno sufre seguras siete bajas para el miércoles. Cinco de ellas son por lesión, las de Laporte, Robert Navarro, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y dos por sanción, las de Paredes y Yeray Álvarez.

Cuatro de esas bajas son de centrales, Laporte, Paredes, Yeray y Egiluz, y cuatro de larga duración, las de Maroan, Prados, Egiluz y Yeray, este sancionado por la UEFA hasta abril.