Sendos empates a uno para el Betis en sus dos visitas a Croacia

Hace menos de dos años, en febrero de 2024, el equipo adiestrado por Manuel Pellegrini fue apeado en los dieciseisavos de final de la Liga Conferencia por este mismo rival, que ganó por la mínima en Sevilla y defendió el resultado en el estadio Maksimir, al empatar a uno con goles del local Kaneko y del visitante Bakambu.

En la fase de grupos de la Liga Europa 2013/14, el Betis jugó en Croacia frente al Rijeka, donde cosechó otro empate a uno en un duelo en el que Benko adelantó a los balcánicos e igualó Cedrick para los verdiblancos.