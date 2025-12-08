Terapia de grupo en la Ciudad Real Madrid

La preocupación se instala en el Real Madrid. Dos triunfos en los siete últimos partidos asientan una dinámica negativa en el equipo blanco antes de la disputa de un clásico reciente del fútbol europeo, el enfrentamiento ante el Manchester City de Pep Guardiola.

Con suplentes como Andriy Lunin, Eduardo Camavinga -que no jugó por precaución ante el Celta tras recuperarse de un leve esguince de tobillo-, Dani Ceballos, Franco Mastantuono, Rodrygo Goes, Gonzalo García y un grupo de canteranos, inició Xabi Alonso la preparación del duelo europeo de la sexta jornada de la Liga de Campeones.

Sin un solo defensa de la primera plantilla, con Raúl Asencio y Antonio Rüdiger siendo cuidados al máximo al ser los dos únicos zagueros de los que dispondrá el técnico madridista en la próxima jornada de LaLiga, en la visita al Alavés (domingo, 20:30 horas).

Con la esperanza de recuperar a Dean Huijsen, que el lunes siguió al margen sin pisar césped por el problema muscular que sufre en el muslo izquierdo. Hay pocas esperanzas, según apuntan a EFE fuentes del club blanco, de que pueda estar en condiciones para ser titular ante el City, pero sí que pueda paliar la plaga de ausencias defensivas en la próxima jornada liguera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin Éder Militao, en una mañana en la que cayó como un jarro de agua fría el resultado de la resonancia magnética que confirmó la gravedad de una lesión muscular con afectación al tendón que le mantendrá cerca de cuatro meses de baja. Sin Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold ni David Alaba, lesionados. Y para la visita al Alavés también sin Álvaro Carreras y Fran García, sancionados.

Pero Xabi Alonso solamente enfoca al Manchester City y el lunes comenzó el trabajo de la parte psicológica con un vestuario tocado por el mal momento que atraviesa. Posteriormente, los titulares se quedaron haciendo sesión de recuperación en el gimnasio y los seis integrantes de la primera plantilla que se ejercitaron sobre el césped, trabajaron, tras un inicio físico, con balón en ejercicios de posesión y presión más partidos en un campo de reducidas dimensiones.