Un Tribunal francés dicta sentencia el 30 de marzo de 2026 sobre el caso de Emiliano Sala

El club galés ha pedido 122,2 millones de euros de indemnización al Nantes por "los daños sufridos" debido a que Sala nunca llegó a jugar con los colores del Cardiff. El club estimó que no contar con el argentino contribuyó a que bajase a la Segunda inglesa en 2019, el año de la tragedia.

El delantero argentino murió a los 28 años en un accidente de un avión privado ocurrido el 21 de enero de 2019, cuando se iba a incorporar al Cardiff, que había acordado pagar al Nantes 17 millones de euros por el jugador.

La entidad británica estimó que no debía pagar la transacción y ha pedido al Tribunal francés que reconozca la culpa del Nantes por haber contado con Willie McKay como intermediario en la operación.

Según los abogados del Cardiff, este agente organizó el vuelo privado que terminó en tragedia y en el que se apuntaron ciertas irregularidades.

Los letrados del Nantes lamentaron "la instrumentalización" de la tragedia y la voluntad del club galés de "manchar" la imagen del Nantes cuando "no hay nada" en el caso que apunta a la responsabilidad de los canarios.

Los 'Bluebirds' ya han encajado dos reveses en otras dos instancias, la de la FIFA y la del Tribunal Arbitral del Deporte (TAD), que han dado la razón al Nantes en su derecho a recibir el pago de la transferencia de 17 millones, de la que el Cardiff ya ha pagado al menos cerca de la mitad.