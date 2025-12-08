Víctor Muñoz se reencuentra con el gol

Muñoz remató de cabeza al primer palo un gran centro de Rubén García en el minuto 13, y anotó su segundo gol en la temporada tras el que se apuntó el pasado 25 de septiembre ante el Elche.

El propio Rubén García fue el autor del 2-0, tras un disparo desde el costado derecho que desvió con el cuerpo Roger Brugué, pero que significó el primer gol del delantero de Osasuna en este curso.

Ferrán Torres destacó en la jornada después de firmar con el Barcelona un triplete ante el Betis, aunque aún sigue lejos del líder de la clasificación de los máximos goleadores de LaLiga, Kylian Mbappé.

El delantero del Real Madrid no marcó en su partido ante el Celta, aunque el atacante azulgrana sigue su estela, todavía está a cinco tantos de los 16 que suma el francés.

En el capítulo de estrenos, marcaron su primer tanto del curso Roony Bardghji (Barcelona), Diego Llorente (Betis) y Álex Berenguer (Athletic).

-- Clasificación tras 15 jornadas y dos adelantados de la 19ª:

- Con 16 goles: Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

- Con 11 goles: Ferrán Torres (Barcelona).

- Con 8 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca).

- Con 7 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid).

- Con 6 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Rafa Mir (Elche); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Moleiro (Villarreal).

- Con 5 goles: Antony (BRA) (Betis); Borja Iglesias (1p) (Celta); Pere Milla (Espanyol); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad); Hugo Duro (Valencia); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 4 goles: Griezmann (FRA) y Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Fermín, Raphinha (BRA) y Dani Olmo (Barcelona); André da Silva (POR) (Elche); Borja Mayoral (Getafe); Iván Romero (Levante); Budimir (CRO) (2p) (Osasuna); De Frutos (Rayo Vallecano); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 3 goles: Lucas Boyé (ARG) (1p) y Carlos Vicente (3p) (Alavés); Robert Navarro y Nico Williams (1p) (Athletic); Ez Abde (MAR) y Fornals (Betis); Roberto (1p) y Kike García (1p) (Espanyol); Liso (Getafe); Stuani (URU) (2p), Vanat (UKR) y Ounahi (MAR) (Girona); Álvaro García (Rayo Vallecano); Güler (TUR) y Bellingham (ING) (Real Madrid); Brais Méndez y Barrenetxea (Real Sociedad); Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia); Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 2 goles: Toni Martínez (Alavés); Giuliano Simeone (ARG), Almada (ARG) y Álex Baena (Atlético de Madrid); Rashford (ING), Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Ferran Jutglá, Swedberg (SUE), Pablo Durán y Aspas (1p) (Celta); Germán Valera y Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Puado (1p), Carlos Romero (Espanyol); Mario Martín y Arambarri (URU) (Getafe); Samu Costa (POR) (Mallorca); Catena, Víctor Muñoz y Raúl García de Haro (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Gonçalo Guedes (POR) y Carlos Soler (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Akor (NGR) (Sevilla); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Comesaña, Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Guevara e Ibáñez (Alavés); Sancet (1p), Berenguer, Maroan, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p), Guruzeta y Rego (Athletic); Barrios, Nico González (ARG), Gallagher (ING) y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García y Koundé (FRA) (Barcelona); Diego Llorente, Ruibal, Lo Celso (ARG), Bartra, Bakambu (CGO), Valentín Gómez (ARG) y Altimira (Betis); Javi Rueda, Hugo Álvarez, Mingueza, Román y Carreira (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald y Febas (Elche); Miguel Rubio, Cabrera (URU), Roberto y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR) e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau, Witsel (BEL) y Tsygankov (UKR) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA) y Manu Sánchez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN) y Pablo Maffeo (ARG) (Mallorca); Rubén García, Iker Benito, Bretones y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Reina, Ilic (SRB), Carmo y Viñas (1p) (Oviedo); Isi (1p), Fran Pérez, Alemao (BRA), Pep Chavarría, 'Pacha' Espino (URU) y Mendy (SEN) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Carreras, Mastantuono (ARG), Huijsen y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Take Kubo (JPN), Oskarsson (ISL), Odriozola y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Alfon, Peque, Sow (SUI), Gudelj (SRB) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA) y Luis Rioja (Valencia); Rafa Marín y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla).