4-3. El Barcelona remonta al Eintracht y mantiene vivas sus opciones del 'top-6'

El conjunto azulgrana perdía 1-3 en el minuto 78, pero un doblete de Shane Kluivert y un remate tras un saque de esquina del capitán Pedro Rodríguez le sitúan momentáneamente en quinta posición, a la espera de los resultados del Brujas, Villarreal y Paris Saint-Germain, que este miércoles en caso de ganar sus partidos podrían arrebatarle esa plaza.

El equipo que dirige Pol Planas arrancó con una presión alta que desactivó al Eintracht y generó las primeras ocasiones. Sin embargo, cuando parecía más cerca del gol, Marvin Dills sorprendió en la primera ocasión del cuadro alemán con una falta directa que adelantó al Eintracht (0-1, min. 21).

El Barcelona intentó reaccionar, pero la grave lesión de Sama Nomoko, que estaba siendo el gran agitador en ataque, fue un jarro de agua fría. Así, en la última acción de la primera parte, Marvin Dills condujo un contraataque y habilitó la incorporación del lateral Maurice Spahn, cuyo centro raso al punto de penalti encontró a Niko Ilicevic, que firmó el segundo tanto (0-2, min. 49).

Tras el paso por vestuarios, Pedro Villar recortó diferencias para el vigente campeón con un remate de cabeza tras un córner (1-2, min. 56). Sin embargo, el Eintracht volvió a ampliar la ventaja poco después: en otro contragolpe, Marvin Dills se plantó mano a mano ante Eder Aller y, con sangre fría, definió para recuperar los dos goles de ventaja (1-3, min. 58).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Barcelona no se rindió y protagonizó una gran remontada. Shane Kluivert, primero recortó distancias con un remate de cabeza (2-3, min. 79) y luego igualó el marcador definiendo de primeras (3-3, min. 83). En el descuento, Pedro Rodríguez completó la remontada (4-3, min.93) con un remate al primer palo tras un córner, manteniendo vivas las opciones azulgranas de entrar en el 'top-6' de cara a los dieciseisavos de final.