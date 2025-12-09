De Rossi reconstruye al Génova

Llegó De Rossi a Génova para solventar una emergencia total. Ninguna victoria en las primeras nueve jornadas de campeonato con el francés Patrick Viera a los mandos y la sensación de que su proyecto, pese a los buenos momentos en la pasada campaña, estaba sentenciado.

Asomaron varias opciones para sustituir al que fuera mítico jugador del Arsenal. Y el Génova, que además fichó a un nuevo director deportivo, el español Diego López, se lanzó a por De Rossi, sin equipo desde que fuera despedido del Roma de manera un tanto sorpresiva en 2024.

De Rossi se puso a los mandos de la 'Loba' como sustituto del luso José Mourinho en enero de 2024 y, después de renovar hasta junio de 2027, fue despedido de forma imprevista en la cuarta jornada de la temporada 2024-25, el 18 de septiembre de 2024, curiosamente tras un empate ante el propio Génova.

En su experiencia como entrenador, además, fue responsable desde octubre de 2022 del SPAL de Serie B durante 4 meses, hasta que fue despedido por malos resultados; y antes colaboró con el cuerpo técnico de Roberto Mancini en la selección italiana, durante la Eurocopa de 2021 que la 'Azzurra' ganó en Wembley.

Su impacto en el decano de Italia es gigante. En cinco partidos, solo una derrota. Dos victorias y dos empates en Serie A; y un solo desliz en Copa Italia, ante un Atalanta muy superior.

Empató en su estreno ante la 'Fiore', en un partido que apenas tuvo tiempo de trabajar y en que vivió desde el palco, cumpliendo sanción por la roja que vio en su último partido como entrenador del Roma. Volvió a empatar ante el Cagliari en la jornada siguiente.

Y ya en su tercer partido a los mandos, llegó la primera victoria de la temporada del Génova, ante el Hellas Verona. La segunda, esta última jornada ante el Udinese. Cuatro partidos en Serie A invicto. Con un equipo que parece renovado, que compite todos los partidos y que pelea por puntos con cualquier rival.

En apenas 4 semanas, De Rossi ha cambiado por completo un Génova que ha pasado de ser colista a décimo cuarto, con cuatro puntos de margen sobre el descenso.