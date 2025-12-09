Diego Forlán: "Nadie duda de que Julián siempre va a lo máximo"

"Le veo muy bien. Ha tenido partidos como el del derbi (5-2 contra el Real Madrid) que jugó muy bien y es un jugador que año tras año desde que llegó aquí ha crecido y ha mejorado partido a partido", apuntó este martes, durante un evento organizado por LaLiga en Madrid, bajo el lema 'Leyendas de LaLiga contra Streamers'

"Se le exige mucho por la calidad que tiene, pero nadie va a dudar de que es un jugador que siempre va a lo máximo", añadió sobre el argentino, quien no pasa por su mejor momento en el club colchonero.

El exfutbolista del Independiente argentino y del Manchester United inglés también se refirió a las críticas vertidas en los últimos tiempos hacia Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid.

"Es una lástima porque es un grandísimo entrenador, lo demostró en el Bayer Leverkusen, de la manera que entrenó y llevó al equipo a lograr cosas inimaginables, y obviamente que cuando te toca estar en un equipo tan grande como es el Madrid todo se vuelve muy crítico lamentablemente", aseveró.

El Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010 expresó que "lo más importante es que (Xabi) mantenga su esencia, mantenga lo que es, lo que ha demostrado como entrenador y como persona" y añadió que espera que lo pueda "sobrellevar de la mejor manera" y pueda seguir "demostrando lo que ha demostrado en el otro lado", porque ha hecho "un trabajo excepcional" y por algo "está donde está".

Forlán coincidió en el equipo de exfutbolistas con los españoles Iker Casillas, Joan Capdevila, José María Gutierrez 'Guti' o el brasileño Marcelo Vieira, entre otros.