El Athletic busca vida, el PSG el liderato

Con cuatro puntos en cinco jornadas y a dos de la vigésimo cuarta plaza que da billete para esa especie de dieciseisavos de final, el equipo de Ernesto Valverde no tira la toalla y, aún con el conjunto parisino enfrente, quiere mantenerse con vida de cara a las dos últimas jornadas de la fase de liga en las que visitará al Atalanta en Bérgamo y recibirá al Sporting de Portugal en Bilbao.

Para mañana el primer objetivo de los 'leones' rojiblancos será repetir las prestaciones que le permitieron ganar en la última jornada de LaLiga, este último sábado, al Atlético Madrid en 'La Catedral'. Un 1-0 con golazo de Alex Berenguer a última hora y protagonismo de Nico Williams y Oihan Sancet, sus principales estrellas, muy diferente al 0-3 de solo tres días antes en el mismo escenario a un Real Madrid que llegó con problemas y arrolló.

El del PSG será el tercero del 'tríptico' de tres tremendos rivales que están visitando San Mamés en una semana y el sexto de una serie de compromisos que inició con tres salidas, la primera en el Camp Nou, donde fue goleado (4-0).

Pero el triunfo ante el Atlético y el anterior en Valencia contra el Levante (0-2) le mantienen en la pelea europea vía Liga y solo le faltó que el 0-0 en Praga ante el Slavia hubiese caído de su lado, como mereció, para conseguir un balance más que positivo de tan exigente calendario.

Contra los de Luis Enrique, además del triunfo previo frente a los del Cholo Simeone, el Athletic podría recibir el impulso de tener recuperado ya a Iñaki Williams, su capitán y el jugador de referencia no solo en lo deportivo sino también en lo social. Iñaki es inasequible al desaliento y solo tenerle convocado, después de perderse nueve partidos por una severa lesión muscular, ya es una notición para el entorno rojiblanco.

El otro foco de preocupación de Valverde está en los centrales, ya que con las bajas de Aymeric Laporte, lesionado el sábado, y Aitor Paredes, que cumple ciclo de amonestaciones, solo tiene a un jugador específico en esa posición, el también internacional Dani Vivián.

Aunque podría tirar del filial, a Newcastle por ejemplo se llevó a Ander Izagirre, en principió será el lateral Iñigo Lekue el que acompañe a Vivián. Aunque el técnico ya apuntó en ocasiones anteriores que otra opción podría ser Yuri Berchiche, lateral zurdo indiscutible. Y el lunes subió a entrenar con el primer equipo Jon de Luis, habitual durante un tiempo en el trabajo de Valverde pero que ha perdido protagonismo en el Bilbao Athletic.

Por lo demás, dada la situación de Iñaki, la lesión de tobillo de Robert Navarro, que estaba siendo importante, las siete bajas que sufre y el buen partido ante el Atlético, no parece que Valverde, que acostumbra a mover el equipo, vaya a hacer rotaciones más allá del relevo de la obligadas en el centro de la defena. Si acaso la entrada de Alejandro Rego en medio campo o Unai Gómez en ataque.

Las bajas son la principal seña de identidad del actual París Saint-Germain, que ha perdido la contundencia de la pasada campaña y que atraviesa una fase de turbulencias en la que su entrenador, Luis Enrique, parece obstinado en aguantar.

Ousmane Dembélé, el flamante Balón de Oro, no viajará a Bilbao por una enfermedad que está alargando su periodo de recuperación de la lesión en los isquios que le mantuvo siete semanas ausente de los terrenos de juego.

El ex del Barcelona había comenzado a entrar en juego en los últimos partidos, pero de nuevo está ausente del grupo que se enfrentará a los de Ernesto Valverde.

Si esa el la mala noticia en el sector ofensivo, la buena es el retorno al grupo de Desiré Doué, tras más de un mes de ausencia, aunque quizá todavía esté demasiado tierno para ser titular.

Las bajas también son notorias en otras líneas, empezando por la portería, donde los problemas de tobillo privan al técnico asturiano del titular Lucas Chevalier, lo que abre la puerta al ucraniano Matvey Safonov, en la que será su segunda titularización de la temporada, la primera en Liga de Campeones.

En la defensa, Luis Enrique tendrá que componer un puzle complicado ante la ausencia del marroquí Achraf Hakimi y la más que probable del portugués Nuno Mendes, que se suman a las del brasileño Lucas Belardo y el francés Lucas Hernandez, sancionado.

Mendes integró el grupo finalmente, aunque es duda para estar en el once inicial.

Si en la derecha la solución Warren Zaïre-Emery, en la izquierda el elegido puede ser el ecuatoriano William Pacho, que dejaría su puesto de central al ucraniano Illia Zabarnyi.

Una compleja propuesta para un equipo que ha perdido dos de sus seis últimos partidos, que mostró lagunas en el último de Liga de Campeones contra el Tottenham, pese a su victoria 5-3, y que ha perdido la seguridad con la que la pasada campaña conquistó el título.

Aunque, a diferencia de la pasada campaña, su presencia entre los ocho mejores no parece correr peligro, porque a falta de tres jornadas es segundo a tres puntos del Arsenal.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivián, Lekue, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

París SG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho o Zabarnyi, Nuno Mendes o Pacho; Fabián Ruiz, Vitniha, Joao Neves; Barcola, Mbaye o Gonçalo Ramos y Kvaratskhelia.