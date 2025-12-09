El Barça, a dar otro paso en su objetivo para conseguir el billete a cuartos de final

El conjunto de Pere Romeu, líder de la tabla con diez puntos de doce posibles, tiene por lo menos asegurada su clasificación a la eliminatoria de repesca que disputarán los equipos que terminen entre la quinta y la duodécima posición.

El objetivo de las azulgranas no es otro que acabar entre los cuatro primeros, lo que les daría el pase directo a cuartos de fina. Así, una victoria ante el combinado luso allanaría por completo su clasificación sin tener que disputar la eliminatoria de repesca.

Al Barça, que tiene los mismos puntos que el Lyon, le siguen de cerca el Wolfsburgo, Manchester United y Bayern de Múnich, todos ellos con nueve puntos.

Para conseguir el billete a cuartos en esta jornada, el Barça debería sumar los tres puntos y esperar que se den una serie de carambolas entre el segundo y el sexto clasificado, por lo que lo más probable es que se juegue la clasificación directa en la última jornada frente al París.

Su rival este miércoles, el Benfica, líder invicto en la competición doméstica, llega al duelo con un punto en su casillero después de cuatro jornadas, por lo que visita el Estadio Johan Cruyff con el objetivo de apurar sus opciones de clasificación para la repesca.

El Benfica ya sabe que es tutear al Barça, pues el curso pasado consiguió un empate (4-4) en la última jornada antes de la fase de grupos, aunque antes de ese partido las lusas habían encajado tres goleadas ante el conjunto azulgrana (5-0, 2-6 y 9-0).

Pese a ello el Barça no se fía del Benfica, pues afronta este duelo con la plantilla en cuadro por las bajas de futbolistas clave como la lateral, las centrocampistas Patri Guijarro y Aitana Bonmatí y las delanteras Salma Paralluelo y Kika Nazareth.

El Benfica cuenta en su plantel con jugadoras de nivel como las delantera Caroline Moller y Cristina Martín-Prieto, mientras que bajo palos despunta Lena Pauels.

Barcelona: Cata Coll; Marta Torrejón, Irene Paredes, Mapi León, Esmee Brugts; Vicky López, Aleixandri, Putellas; Graham Hansen, Ewa Pajor, Pina.

Benfica: Pauels; Amado, Ucheibe, Diana Gomes, Lund; Boeckmann, Cameirao; Lucía Alves, Caroline Moller, Engesvik; Cristina Martín-Prieto.

Árbitra: Jana Adámková (CZE)