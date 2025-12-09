El City no arriesga con Rodri

Rodri se lesionó en los isquiotibiales el 5 de octubre y desde entonces sólo ha jugado unos minutos en la victoria contra el Bournemouth el pasado 2 de noviembre. Sufre un problema muscular y el Manchester City tiene claro que no hay que arriesgar. La prioridad es que se recupere al 100 % y esté listo para la recta final de la temporada y para la Copa del Mundo que disputará con España.

"El proceso de recuperación va bien. Ha empezado a hacer sesiones de entrenamiento en el césped y esperemos que en unas semanas pueda ser titular", dijo Guardiola este fin de semana antes de la victoria ante el Sunderland.

"Me hubiera encantado que estuviera contra el Real Madrid, y para el partido siguiente, pero entonces se vuelve a lesionar y está otras seis semanas fuera. No quiero dar un paso adelante para luego dar mil pasos atrás. Quiero que sea algo seguro", afirmó.

Guardiola explicó que cuando vuelva tendrá que hacer una minipretemporada y que no podrá jugar noventa minutos cada semana.

En esta circunstancia, el City ha aprendido a vivir con la ausencia de Rodri. Su lugar lo ha ocupado un Nico González que se ha convertido en titular indiscutible y en el futbolista que menos rota con Guardiola. El gallego no se pierde un partido desde el 31 de agosto. Ha sido titular en los últimos ocho encuentros y sólo descansó algo menos de media hora contra el Fulham la semana pasada.

Guardiola no tiene otra opción. Mateo Kovacic, el otro centrocampista defensivo del equipo, sufrió una lesión en el tobillo a principio de temporada, pasó por el quirófano y no estará de vuelta hasta principios de 2026.

Así se explica parte de la endeblez defensiva de un City que ha encajado en ocho de sus últimos diez partidos y que en la Premier recibe más goles que Arsenal, Aston Villa, Crystal Palace y Chelsea.