El Tottenham homenajea a Heung-Min Son

"Fueron diez años increíbles. Siempre estaré con vosotros y nunca os olvidaré. No me olvidéis vosotros tampoco. Os quiero mucho", dijo el extremo a la afición del club londinense antes de recibir una placa conmemorativa.

El asiático, que se marchó el pasado verano a Los Angeles FC de la MLS, llegó a los 'Spurs' en 2015 procedente del Bayer Leverkusen, disputó 454 partidos, marcó 173 goles -quinto registro más alto de la historia de club- y repartió 96 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador extranjero de la historia del club y ayudó a levantar la Liga Europa en 2025, poniendo fin a una sequía de 17 años sin título de la entidad.

Además, su espectacular tanto ante el Burnley le valió el Premio Puskas en 2020, consiguió levantar la Bota de Oro de la Premier League en la temporada 2021-2022 y se convirtió en el jugador asiático con más goles en la historia de la competición.

El club, en colaboración con el consejo de aficionados, también inauguró un mural dedicado al surcoreano en Tottenham High Road, que será ejecutado por Murwalls, los mismos que hicieron las obras de Ledley King y Harry Kane.

