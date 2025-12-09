El Villarreal se juega ante el Copenhague seguir vivo en la Liga de Campeones

El equipo de Marcelino García Toral llega a este duelo siendo uno de los mejores equipos de la Liga española, con una racha de seis victorias seguidas, pero en Europa los resultados no le están acompañando, por lo que se encuentra en una situación límite, en el que cualquier tropiezo le dejará fuera de la competición de cara a la siguiente fase.

Los castellonenses encaran a este partido mermados en el capítulo de bajas, ya que a las habituales bajas de larga duración de Logan Costa y Willy Kambwala, se suman esta semana las de Diego Conde, Santiago Mouriño, Dani Parejo, Gerard Moreno o Thomas Partey, todos ellos por lesiones o molestias físicas. Además Juan Foyth está sancionado.

Estas ausencias de peso para el equipo, abren la puerta de la titularidad a futbolistas como Pau Navarro, Pape Gueye o Mikautadze.

Por su parte, el Copenhague afronta el choque en el peor momento de la temporada, tras perder el domingo en casa contra el Sønderjyske (0-2) en el último partido antes del parón invernal de la liga danesa, que no se reanuda hasta dentro de dos meses.

Quintos, a 12 puntos del líder, los "leones" (como se les conoce en Dinamarca), que han logrado seis de las últimas diez ligas danesas, se han despedido del título a mitad de temporada.

"Hemos tocado fondo", dijo su técnico, Jacob Neestrup, que ha admitido que su equipo está "quemado", algo que también ha reconocido el capitán, Thomas Delaney.

El ex del Sevilla y del Dortmund personifica bastante bien el momento del equipo: reapareció ayer tras dos meses lesionado, en una temporada en la que apenas ha jugado por problemas físicos, al igual que el delantero Cornelius, otro de los jugadores llamados a ser clave.

Las lesiones -el centrocampista Mattson y el lateral Huescas ya han dicho adiós a la temporada- y el desacierto en los fichajes han colocado al actual campeón de liga y copa en una posición precaria, aunque todavía tienen opciones teóricas de pasar de ronda en Liga de Campeones.El triunfo agónico de la pasada jornada contra el Almaty (3-2) lo dejó con 4 puntos, a dos del corte.

Aparte de la sensible baja por sanción del mediocentro Lerager, el Copenhague deberá luchar contra la historia: en más de una docena de enfrentamientos, nunca ha conseguido derrotar a un equipo español en competición europea, aunque suma varios empates (el último, el año pasado en la Liga Conferencia contra el Betis).

Villarreal: Luiz Júnior, Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza; Pape Gueye, Comesaña, Nicolás Pepe, Moleiro; Ayoze y Mikautadze.

Copenhague: Kotarski; Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, López; Larsson, Madsen, Delaney, Robert; Claeson y Dadason.