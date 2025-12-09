Los dueños cataríes del PSG compran el KAS Eupen de la segunda división belga

"Se ha firmado una carta de intenciones con Qatar Sports Investments para la compra completa del club, pendiente de las autorizaciones regulatorias", informó en un comunicado la Aspire Zone Foundation, una estructura estatal catarí que adquirió el equipo en 2012.

La firma catarí "asumirá de inmediato las decisiones deportivas, mientras ambas entidades colaborarán hasta la finalización de la adquisición para garantizar una transición sin sobresaltos", añadió la estructura que controla el Königliche Allgemeine Sportvereinigung Eupen (KAS Eupen).

La Aspire Zone Foundation considera que el proyecto que inició en 2012, cuando adquirió el equipo a tres accionistas alemanes que manejaban entonces la entidad, ha llegado a su fin.

"Las bases establecidas en los últimos años son sólidas y el club está listo para iniciar un nuevo capítulo", señala la fundación.

Fundado en 1945 en la pequeña ciudad germanófona de Eupen, el KAS Eupen ha sido tradicionalmente uno de los clubes más modestos del fútbol belga, alternando entre la segunda y tercera división durante gran parte de su existencia.

Su mayor salto llegó en 2010, cuando ascendió por primera vez a la Primera División, etapa tras la cual fue adquirido en 2012 por la Aspire Zone Foundation de Catar para convertirlo en plataforma de desarrollo de jóvenes talentos. Actualmente es séptimo en la clasificación de la división de plata belga.

La adquisición del Eupen por parte de la sociedad Qatar Sports Investments que preside Nasser Al-Khelaïfi, máximo directivo del PSG, refuerza "aún más su posición como actor mundial en el ámbito del fútbol y los negocios", señala el fondo catarí, que se compromete a invertir en "el desarrollo de la academia de jóvenes, la modernización de las infraestructuras y el refuerzo del compromiso con la comunidad".

Los inversores cataríes agregan que "Bélgica es un mercado futbolístico muy atractivo, donde la fuerte competencia entre equipos de gran calidad favorece el desarrollo de talentos en todo el país, y el KAS Eupen ofrece un importante potencial de crecimiento sostenible a largo plazo".

Además del PSG y el Eupen, el fondo Qatar Sports Investments es accionista minoritario en el Braga portugués y tiene inversiones e intereses directos e indirectos en balonmano, judo y medios de comunicación deportivos, entre otros.