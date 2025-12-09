Rashford, sobre los goles de Kounde: "Hemos estado entrenando justo eso esta semana"

"Hemos estado entrenando justo eso esta semana. Estoy contento por él porque ha marcado no uno sino dos goles", ha valorado el futbolista británico en declaraciones a Movistar Liga Campeones.

Preguntado por su situación en el equipo, Rashford ha señalado que él "solo trata de generar para el equipo", ya sea como titular o como suplente.

"Raphinha me ayuda y me motiva mucho para que presione y busque darle energía al equipo desde la defensa. No importa si entro como suplente, mi único objetivo es aportar y ayudar al Barça a ganar todos los partidos", ha subrayado.