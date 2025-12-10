Champions League: Arsenal, virtualmente a octavos

El líder Arsenal mantuvo este miércoles su pleno de victorias en la sexta jornada de Liga de Campeones tras imponerse 3-0 en su visita al Brujas, resultado que deja a los londinenses a un paso de octavos de final. Con 18 puntos de 18 posibles y una impresionante diferencia de goles de +16, gracias a una única diana concedida en seis partidos, los Gunners afrontarán en enero las últimas dos jornadas contra Inter de Milán y Kairat Almaty con los deberes prácticamente hechos.

El primer gol de los Gunners fue una genialidad del extremo Noni Madueke, que arrancó desde la banda, dribló a dos rivales, y se plantó delante del área. Sin pensarlo, soltó un zapatazo directo a la escuadra (25’), firmando uno de los goles más espectaculares de la noche europea... hasta el de su compañero Gabriel Martinelli.

Sin regates previos pero con un disparo todavía más asombroso, el brasileño puso el tercer gol en el marcador (56’), poco después de que Madueke asegurase su doblete de cabeza (47’).

City agrava crisis del Real

El Manchester City agravó este miércoles la crisis del Real Madrid al derrotar 1-2 al equipo blanco en el estadio Santiago Bernabéu. El cuadro ‘citizen’ se marchó al descanso por delante en el marcador (2-1), tras remontar el gol inicial del brasileño Rodrygo Goes (28’) con las dianas de Nico O’Reilly (35’) y de Erling Haaland (43’, de penal).

En otro compromiso, el Athletic Club y el PSG han empatado sin goles en San Mamés, en un partido en el que Unai Simón ha frenado al campeón de Europa y ha permitido al equipo rojiblanco un meritorio punto que le mantiene vivo en la máxima competición continental.

* Resultados: Martes: Union St-Gilloise 2-Marsella 3, PSV Eindhoven 2-Atlético de Madrid 3, Inter 0-Liverpool 1, Barcelona 2-Eintracht Fráncfort 1, Atalanta 2-Chelsea 1, Mónaco 1-Galatasaray 0, Kairat Almaty 0-Olympiacos 1, Tottenham 3-Slavia Praga 0, Bayern Múnich 3-Sporting de Lisboa 1; Miércoles: Qarabag 2-Ajax 4, Villarreal 2-FC Copenhague 3, Juventus 2-Pafos 0, Athletic 0-París SG 0, Bayer Leverkusen 2- Newcastle 2, Borussia Dortmund 2-Bodo/Glimt 2, FC Brujas 0- Arsenal 3, Real Madrid 1-Manchester City 2 y Benfica 2- Napoli 1.