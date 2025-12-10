Gonzalo no hace olvidar a Mbappé

La primera titularidad en competición europea de Gonzalo llegó quizá en el momento más delicado en lo que llevamos de temporada. La situación no era fácil y el canterano trató de responder con ganas, esfuerzo y mucho desgaste físico, sobre todo tras las críticas recibidas por su equipo tras la derrota liguera frente al Celta de Vigo.

Desde que comenzó el curso, Gonzalo apenas había sumado 162 partidos repartidos en quince encuentros y solo uno como titular, hace más de dos meses, el 20 de septiembre frente al Espanyol en la Liga española.

Sus cuatro goles en el Mundial de Clubes al finalizar la pasada campaña contra Al-Hilal, Red Bull Salzburgo, Juventus y Borussia Dortmund convencieron a Xabi Alonso de que merecía una oportunidad y, a sus 21 años, el canterano está completando su primer curso con el primer equipo.

Su papel hasta el momento está siendo testimonial. Hacerse un hueco en el once es difícil en una plantilla con futbolistas como Vinicius Júnior, Rodrygo Goes o Kylian Mbappé aunque Gonzalo está sabiendo esperar su momento y, mientras tanto, aprender de los compañeros de nivel mundial que tiene.

Frente al Manchester City, Gonzalo lo intentó de todas las maneras. Se situó en la punta de ataque, ejerció de máxima referencia ofensiva y no dejó de correr durante todo el tiempo que estuvo en el césped aunque su aportación fue escasa y pasó desapercibido por la poca contribución que tuvo al juego de su equipo.

La gran mayoría de acciones de ataque fueron comandadas por Vinicius y Jude Bellingham y, en esos metros finales en los que buscar un rematador, ambos prefirieron terminar la jugada entre ellos combinando o de forma individual buscando la portería de Gianluigi Donnarumma.

En busca de un revulsivo para el ataque, Xabi Alonso le sustituyó a los 57 minutos, entre los aplausos de los aficionados que acudieron al estadio Santiago Bernabéu, para dar entrada al turco Arda Guler. El canterano se fue sin ningún disparo a puerta. Era difícil olvidar a Mbappé, el jugador que lleva 25 de los 45 goles que ha marcado el Real Madrid este curso.