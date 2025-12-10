La memoria del club marroquí que jugó en la liga española. rescatada en fotografías de EFE

Una veintena de imágenes de EFE recrean la peripecia del equipo, que jugó en Primera de la Liga española en la temporada 1951-1952 y se enfrentó al Atlético de Madrid, al Real Madrid y al Barcelona en sus antiguos estadios, Metropolitano, Chamartín y el Campo de les Corts, respectivamente.

Bajo el título "Un Equipo de primera. El Atlético de Tetuán y su campaña en la Primera División Española", la exposición inaugurada este miércoles en la sede del Instituto Cervantes de Tetuán recupera la memoria del club que dio origen del más importante equipo de la ciudad.

La historia del Atlético de Tetuán está muy vinculada al fútbol español y especialmente al Atlético de Madrid y al Atlétic Club de Bilbao.

Creado en los años 30 del siglo pasado por militares españoles destinados en el norte de Marruecos durante el Protectorado (1912-1956), su uniforme se inspiró el club colchonero -camiseta rojiblanca y pantalón azul-, y su carrera fue imparable hasta la década de los 50.

Saltó de tercera división a segunda y llegó a proclamarse campeón en la liga de segunda división en 1951 en España.

En la temporada 1951-1952, ascendió a primera división convirtiéndose así en el primer y único equipo fuera del territorio español que jugó en la máxima categoría de este deporte en España.

"Queremos rendir un homenaje al Atlético de Tetuán, el único equipo de un continente que ha militado en la liga de otro continente, y eso es algo extraordinario", apuntó a EFE el consejero de Cultura de la Embajada de España en Rabat, José María Davó.

Se trata, además, de "sacar brillo a ese recuerdo, a esa herencia compartida", agregó el funcionario español durante la inauguración.

Para Carlos Ortega, director del Instituto Cervantes de Tetuán, es un reconocimiento a un equipo "mítico" a través de unas fotografías "con una calidad muy sorprendente" y "que corresponden a partidos jugados con los grandes clubes españoles del momento, que son los grandes de ahora".

Tras su desaparición, en 1956, el espíritu del club resucitó en los años sesenta con el Moghreb Atlético de Tetuán, un equipo que mantiene viva la llaga colchonera tetuaní, como atestigua Ahmed el Harrar, secretario de la peña atlética en Tetuán.

"¿De dónde viene la fiebre por el Atlético de Madrid en Tetuán? Todos dicen, papá por qué somos del Atleti, y yo también", bromea El Harrar, que sabe de memoria los jugadores atléticos de su infancia y recuerda incluso los cromos coleccionables que llegaban del otro lado de la frontera. .

"Nuestra historia con la liga española es de siempre", asegura.

La exposición, organizada por el embajada de España en Rabat y el Cervantes de Tetuán, se mantendrá abierta hasta el próximo 25 de enero.