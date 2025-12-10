Fútbol Internacional
10 de diciembre de 2025 - 15:50

Mbappé no fuerza y deja su sitio a Gonzalo; Fede Valverde vuelve al lateral

Madrid, 10 dic (EFE).- Kylian Mbappé, con un dedo de la mano fracturado y dolor por un golpe en la rodilla izquierda, es suplente ante el Manchester City, en un encuentro en el que las numerosas bajas del Real Madrid, hasta siete, seis en defensa, provocan el regreso de Fede Valverde al lateral derecho y la apuesta de Xabi Alonso por Dani Ceballos, Rodrygo y Gonzalo García como novedades.

Xabi Alonso deja de inicio a Mbappé en el banquillo en el Santiago Bernabéu. El francés, duda hasta última hora por sus dolencias, no está al cien por cien. Deja su puesto a Gonzalo García en un once con cambio de sistema de Xabi Alonso, que regresa al 4-3-3 con Rodrygo completando el tridente. Fede Valverde regresa al lateral derechp ante las bajas defensivas.

El Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo.