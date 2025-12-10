Mbappé no fuerza y deja su sitio a Gonzalo; Fede Valverde vuelve al lateral

Xabi Alonso deja de inicio a Mbappé en el banquillo en el Santiago Bernabéu. El francés, duda hasta última hora por sus dolencias, no está al cien por cien. Deja su puesto a Gonzalo García en un once con cambio de sistema de Xabi Alonso, que regresa al 4-3-3 con Rodrygo completando el tridente. Fede Valverde regresa al lateral derechp ante las bajas defensivas.
El Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo.