0-3. El Roma se pasea en Celtic Park

Tres puntos muy importantes de cara a la clasificación, ya que los 'giallorossi' se han colocado en el décimo puesto pero con 12 puntos de 18 posibles, y el Stuttgart y el Panathinaikos como rivales en las últimas jornadas.

Los de Gasperini resolvieron el partido en un primer tiempo dominante y efectivo, en el que Mancini abrió el marcador con un testarazo inapelable a la escuadra tras un córner sacado por el argentino Matías Soulé.

Un juego notable que se ratificó con el doblete de Ferguson (m.36, m.45+3), y con la fortuna del penalti fallado por el belga Arne Engels (Celtic) justo antes del descanso.

El cuadro local decidió ir a por todas nada más volver al campo e hizo tres cambios de golpe, pero el efecto que buscó Wilfried Nancy se apagó más pronto que tarde, y el 0-3 se quedó corto en Glasgow.

