2-1. El Fiorentina se salva de otra debacle

El Fiorentina atraviesa un bache inédito en su historia, ya que es colista de la Serie A con solo seis puntos y sin una victoria en las primeras catorce jornadas de un campeonato en el que es, además, la peor defensa con 24 goles encajados.

Un momento de forma crítico que encuentra su pequeño oasis en la tercera competición de clubes del viejo continente, ya que sus nueve puntos en la tabla (séptimo puesto) simbolizan las únicas victorias de la temporada del equipo italiano.

Moise Kean adelantó a la 'Fiore' en el minuto 18, pero Mykola Mykhaylenko empató la contienda a la hora de partido con un disparo potente y seco directo a la escuadra.

Gudmundsson se puso la capa de superhéroe y remató a gol un rechace en el área tras un testarazo de Kean que se quedó 'muerto'. Una pequeña alegría para un equipo que necesita un milagro para cambiarle la cara a su temporada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy